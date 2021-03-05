Офис Зеленского анонсировал скорую перезагрузку КС Украины

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На Украине в ближайшее время ожидается полная перезагрузка Конституционного суда со сменой его главы Александра Тупицкого, заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Офис Зеленского анонсировал скорую перезагрузку КС Украины
  • Reuters

«Очень скоро мы сможем сказать о полной перезагрузке Конституционного суда Украины, и начнётся она со смены его руководителя, который полностью дискредитировал себя в этой должности», — приводит его слова на онлайн-конференции с представителями Центра европейской политики РИА Новости.

Ранее Зеленский подписал новый указ об отстранении от должности главы КС Украины.

В октябре 2020 года Конституционный суд Украины признал не соответствующими основному закону страны часть норм закона «О предотвращении коррупции». Это коснулось и уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновниками.

После этого Зеленский внёс в парламент законопроект, согласно которому предлагается лишить судей КС их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.

В конце декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС.

В КС заявили, что Тупицкий продолжит работать, несмотря на указ о его отстранении.

В конце января Зеленский отозвал законопроект о лишении полномочий судей КС Украины для доработки.

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