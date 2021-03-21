«Откровенное презрение к обществу»: есть ли у Зеленского ресурсы для борьбы с националистами

Полиция Киева возбудила уголовное дело из-за акции протеста радикалов у здания офиса президента Украины, сообщается на сайте ведомства. Ранее несколько сотен националистов беспрепятственно прошли к резиденции Владимира Зеленского, разбили окна на первом этаже здания и попытались поджечь входные двери. Свои действия активисты приурочили ко дню рождения Сергея Стерненко, который в феврале был осуждён на семь лет и три месяца лишения свободы за похищение человека. Также в его отношении расследуется дело об убийстве. Ультраправые требуют прекратить уголовное преследование Стерненко. Как считают эксперты, если власти страны пойдут на уступки, украинская правовая система рухнет окончательно.

Киевская полиция возбудила уголовное дело по факту беспорядков на Банковой улице у офиса президента. Информация об этом размещена на сайте ведомства. На данный момент правоохранители отчитались о задержании только одного человека — привлекавшегося ранее к уголовной ответственности уроженца Винницкой области 1995 года рождения.

По данным пресс-службы столичной полиции, следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, вечером 20 марта сотни украинских радикалов вышли на акцию протеста к офису президента страны. Агрессивно настроенные граждане били стёкла и пытались поджечь входные двери. Кроме того, ультраправые оставили на фасаде резиденции главы государства оскорбительные надписи в адрес Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова и полиции.

Вандализм националистов не встречал сопротивления стражей порядка. В комментарии интернет-изданию «СТРАНА.ua» заместитель главы МВД Антон Геращенко объяснил пассивность правоохранителей нежеланием поддаваться на провокации «митингующих».

«Они хотят, чтобы полицейские избивали митингующих. Мы понимаем это, а потому пока просто фиксируем факты нарушений. И те, кто нарушают закон, будут привлечены к ответственности... Рекомендую СМИ в полном объёме освещать происходящее у офиса президента, чтобы граждане сами смогли оценить, что это за митинг — мирный протест или провокация насилия», — сказал Геращенко.

В окружении президента Украины также заявили о том, что собравшиеся на Банковой радикалы попытались спровоцировать агрессию со стороны стражей порядка. Так, советник офиса главы государства Михаил Подоляк назвал действия националистов проявлениями «дикого, запредельного вандализма».

«Откровенное презрение к обществу, к адекватности, к сути протеста как такового. Увидели мы скорее безусловное намерение спровоцировать какое-то дикое насилие, безусловное намерение спровоцировать агрессию со стороны полиции, очевидное намерение оставить после себя какие-то вызывающие разрушения», — дал оценку беспорядкам Подоляк в комментарии украинским журналистам.

Преступление и наказание

Поводом к выступлению радикалов у офиса президента Украины стал день рождения бывшего главы одесского отделения «Правого сектора»* Сергея Стерненко, в отношении которого ранее были возбуждены уголовные дела о похищении и убийстве.

23 февраля Приморский районный суд Одессы приговорил националиста к семи годам и трём месяцам лишения свободы по делу о похищении в 2015 году депутата одного из райсоветов Одесской области Сергея Щербича. На сегодняшний день из-за поданной апелляции вердикт не вступил в законную силу.

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В мае 2018 года Стерненко стал фигурантом дела об убийстве в Одессе 28-летнего Ивана Кузнецова. В ходе драки националист нанёс мужчине четыре удара ножом, один из них пришёлся в сердце, что привело к летальному исходу.

Последствия потасовки снимала на камеру мобильного телефона подруга Стерненко — Наталья. На кадрах запечатлён момент, как под стоны умирающего Кузнецова радикал объясняет свои действия самообороной от нападения двух человек. Как выяснилось позже, второй мужчина, Александр Исайкул, также получил ранения, но смог убежать. Свидетели утверждают, что Стерненко целенаправленно зарезал безоружного Кузнецова: сначала он нанёс ему удары ножом в живот, а после того как Кузнецов попытался скрыться, догнал его и нанёс ещё несколько ударов, что опровергает версию о самообороне, которую озвучил Стерненко.

Инцидент привлёк внимание СМИ и вызвал широкий общественный резонанс. Одна из причин, как пояснили опрошенные RT эксперты, заключается в неадекватном расследовании этого преступления.

Напомним, возбуждённое полицией уголовное дело первоначально было передано в СБУ, где Стерненко из подозреваемого в убийстве превратился в свидетеля преступления. По информации источников «СТРАНА.ua», подобным образом спецслужба якобы решила завербовать одесского радикала.

С критикой расследования убийства Кузнецова неоднократно выступали и представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), активисты которой сами пострадали от нападений националистов и попустительства правоохранительной системы Украины. В политсиле уверены, что в 2018—2019 годах Генеральная прокуратура страны, которой руководили Юрий Луценко и Руслан Рябошапка, сознательно покрывала Стерненко.

Сергей Стерненко

AFP

© Genya SAVILOV

В марте 2020 года пост генпрокурора Украины заняла депутат от «Слуги народа» Ирина Венедиктова. После этого одесский радикал стал подозреваемым в умышленном убийстве и владении холодным оружием. Переквалификация дела вызвала акции протестов националистических группировок. Сам Стерненко не признаёт вину в обоих преступлениях.

В беседе с RT директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что у уголовных дел в отношении Стерненко практически сразу появился политический подтекст. По его словам, уголовное преследование их «побратима» воспринимается радикалами как попытка властей ограничить якобы имеющееся у них право на насилие.

«Дела против Стерненко показательны в том отношении, что если он будет окончательно осуждён, то это станет сигналом всем остальным радикальным правым группам — за преступление они рано или поздно понесут наказание. Если же Стерненко удастся избежать заключения за убийство или он будет оправдан за похищение, то это будет символизировать финальную победу радикалов над правовой системой Украины», — пояснил Бортник.

По мнению эксперта, в ситуации со Стерненко фактически решается вопрос, будет ли контролировать общество Украины государство, пусть и с учётом сильного националистического фактора, или же власть в стране окончательно перейдёт в руки радикалов.

«Страх перед радикальной улицей»

С точки зрения экспертов, Зеленский находится в затруднительном положении в вопросе выбора вектора отношений с ультраправыми формированиями, особенно в свете его попыток завоевать симпатии «радикально настроенного электората».

«Зеленский растерял поддержку русскоязычных и на этом фоне начал откровенно заискивать перед националистами, стараясь не ограничивать их деятельность. По этой причине, видимо, полиция получила указание не вступать в конфронтацию на Банковой и дать националистам возможность выпустить пар. Зеленский испытывает страх перед радикальной улицей», — заявил в комментарии RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Как считает эксперт, в офисе президента осознают необходимость наказания Стерненко, но опасаются череды массовых беспорядков. По этой причине дела в отношении одесского радикала расследуются так долго и нерешительно. По словам Шаповалова, «Зеленский не спешит нарушать неформальный статус касты неприкасаемых», который в результате «майдана» получили ультраправые силы на Украине.

«Тот факт, что Стерненко сначала судят за относительно лёгкое по сравнению с убийством преступление, лишний раз показывает, как украинская власть боится покуситься на «права» националистов. При этом радикалы продолжают нагло давить на государство, рассчитывая сорвать даже робкую попытку привлечь его к ответственности», — рассуждает Шаповалов.

По мнению политолога, Зеленский может демонстрировать силу государства только в борьбе с правами русскоязычных граждан, СМИ и оппозицией, которая не имеет влияния на националистов.

В свою очередь, Руслан Бортник объясняет нерешительность офиса президента тем, что радикалам покровительствуют внутренние силы, выступающие за дальнейшую милитаризацию страны, и ястребы в руководстве западных государств.

«Зеленский и его команда опасаются, что правые радикалы могут их свергнуть, получив соответствующую санкцию от США и ЕС. Поэтому офис президента не вступает с ними в конфронтацию, пытаясь наладить отношения с элитами на Западе, которые оказывают влияние на радикалов. Поэтому Зеленский сейчас старается выглядеть максимально националистическим лидером», — заключил Бортник.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).