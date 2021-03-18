«Неспособность реализовывать свою политику»: чем Зеленскому может грозить коалиция с Тимошенко

Юлия Тимошенко предложила партии Владимира Зеленского «Слуга народа» создать парламентскую коалицию, но выставила в качестве условия полный пересмотр государственной политики. Партия «Слуга народа» располагает большинством мест в Раде, однако внутрипартийный раскол зачастую не позволяет главе государства проводить через парламент важные решения, отмечают эксперты. Омрачает ситуацию и скандал с исключением из партии депутата Александра Дубинского. По мнению аналитиков, если Зеленский не сможет «перезагрузить» основанную им партию, ему действительно придётся принять предложение Юлии Тимошенко о политическом союзе, и последствия такого шага могут быть непредсказуемыми.

Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выдвинула условие, при котором она готова заключить коалиционное соглашение с пропрезидентской партией «Слуга народа». Это будет возможно, если руководство Украины полностью изменит «вектор развития» страны. Об этом Юлия Тимошенко заявила, выступая 17 марта на брифинге перед журналистами.

«До тех пор, пока не будет тотально пересмотрена политика, которая ведётся в стране, а именно пока это не будет политика, направленная на поднятие национальной экономики… пока не будет полностью изменён вектор развития Украины с превращением её в свободную, суверенную, сильную, никакая коалиция не будет возможна», — подчеркнула она.

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Отвечая на вопрос, ведутся ли сейчас официальные переговоры о создании коалиции в Раде, Тимошенко отметила, что возглавляемая ею партия передала фракции «Слуги народа» «все свои видения относительно изменения управления страной» и сейчас ждёт ответа.

О готовности создать коалицию в Раде с правящей партией «Слуга народа» Юлия Тимошенко заявляла и ранее. Как она поясняла, выступая в эфире телеканала «Украина-24», это необходимо, чтобы вывести страну из тупиковой ситуации в экономике, медицине и социальной сфере.

По словам Тимошенко, Украина может пройти «точку невозврата». Чтобы избежать этого, нужно создать «сильное национальное правительство». Это предложение, по её словам, остаётся на столе у правящей партии, которой предстоит сделать выбор между продолжением хаоса и безумия и возвращением к «возрождению величия Украины».

По мнению источника RT в партии «Батькивщина», Юлия Тимошенко очень хочет вернуться во власть, поэтому старается сейчас выстроить отношения с Владимиром Зеленским.

«Но, если она получит высокий пост в правительстве, её риторика сразу изменится. Тимошенко — опытный политик, она сможет легко переиграть такого президента, как Зеленский», — считает представитель «Батькивщины».

Юлия Тимошенко

globallookpress.com

© Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency

Несколько иной точки зрения придерживается президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Юлия Тимошенко за счёт таких заявлений пытается пиариться. Она хотела бы, чтобы Зеленский заключил с её партией не ситуационную коалицию, а полноценную, но он этого не делает, ему это невыгодно», — пояснил эксперт в беседе с RT.

По мнению Охрименко, активность Тимошенко связана с её низким рейтингом — согласно опросам, она заметно отстаёт от Зеленского и Порошенко. Поэтому экс-премьер старается напомнить о себе электорату при помощи громких заявлений.

Политический скандал

Напомним, разговоры о создании коалиции начались после того, как 15 марта председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко исключил из её рядов депутата Верховной рады Александра Дубинского. Руководство партии обвинило его в нарушении дисциплины и партийного устава.

Как сообщили в пресс-службе «Слуги народа», 14 марта Дубинский провёл «мероприятие», в ходе которого были переизбраны председатель и члены политического совета Киевской областной организации «Слуги народа». При этом ранее Дубинский был смещён с должности главы киевского отделения и исключён из парламентской фракции партии «Слуга народа».

Александр Дубинский

РИА Новости

Тогда в поддержку этого решения проголосовали 198 из 246 депутатов фракции в Раде, 29 выступили против исключения Дубинского.

Комментируя своё выдворение из фракции в начале февраля, политик заявил, что остаётся сторонником Владимира Зеленского. Также он призвал депутатов, не поддержавших его исключение, оставаться во фракции.

Однако после изгнания на этой неделе из партии Дубинский сменил тон. В своём Telegram-канале политик «поздравил» Зеленского с «фактическим установлением на Украине монархического строя» и обвинил президента в «открытом обмане людей».

Напомним, 11 января американский Минфин ввёл санкции против семи граждан Украины, которые, по мнению США, являются частью якобы связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к депутату Верховной рады Андрею Деркачу. Под санкции подпали помощники Деркача, бывшие чиновники украинского кабмина, а также Александр Дубинский.

Комментируя ограничения, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что власти сделают всё, чтобы привлечь к ответственности людей, причастных к вмешательству в американские выборы.

Сам Дубинский обвинения американской стороны отверг. Политик считает, что подпал под санкции ошибочно.

На фоне этой истории актуализировалась тема утраты «Слугой народа» большинства в Раде. По мнению экспертов, дальнейшее развитие ситуации зависит от того, как будут складываться отношения между Владимиром Зеленским и олигархом Игорем Коломойским, который неформально контролирует часть правящей фракции. Отметим, что против олигарха в начале марта Вашингтон также ввёл санкции.

«Будут ли депутаты покидать фракцию партии «Слуга народа», зависит от отношений между президентом и Коломойским на фоне последних санкций. Однако нужно отметить, что в последние недели группа олигарха в Раде голосовала за предложения главы государства», — пояснил в комментарии RT директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Похожей точки зрения придерживается и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Вряд ли партия «Слуга народа» потеряет большинство из-за истории с Дубинским. Возможно, что партию покинут 10—12 депутатов, но это не изменит политический баланс», — заявил эксперт в комментарии RT.

Сейчас фракция пропрезидентской партии «Слуга народа» имеет в Раде 245 мандатов. Для принятия простым большинством законов в украинском парламенте необходимо 226 голосов.

Заседание партии «Слуга народа»

© sluga-narodu.com

«Большой процесс»

Тем не менее руководство фракции правящей партии не исключает создания широкой коалиции численностью в 320 голосов. Такой вариант озвучил ранее председатель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, в такой союз могут войти сразу несколько политических сил.

При этом он не подтвердил предположения о создании коалиции с «Батькивщиной». Арахамия добавил, что партия «Слуга народа» общается со всеми фракциями и партия «Батькивщина» не имеет особого положения, как и партия «Голос».

По его словам, для создания объединения нужно разработать коалиционное соглашение, а также программу.

«То есть это большой процесс. По состоянию на сейчас таких процессов я не вижу. Возможно, разговоры, но разговоры — это же рабочий режим. Разговоры мы можем и три года вести», — заявил Арахамия журналистам 16 марта.

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Как отметил Руслан Бортник, создание широкой коалиции с участием других фракций и групп в Раде может стать выгодным для Владимира Зеленского шагом.

«Это произвело бы стабилизирующий эффект. Но вместе с тем этот шаг могут трактовать как слабость президента, неспособность единолично реализовывать свою политику», — считает Бортник.

Хотя формально партия Владимира Зеленского сохраняет пока большинство в Раде, организация переживает внутренний кризис, уверены аналитики.

«Сегодня партия «Слуга народа» не имеет стабильного большинства в Верховной раде. Большинство, если не две трети, голосований по принципиально важным вопросам удаётся провести, только если «Слугу народа» поддерживают другие группы. Это могут быть, к примеру, депутаты из группы «Доверие» или другие ситуативные партнёры, включая и «Батькивщину», — пояснил Руслан Бортник.

Это происходит из-за того, что значительная часть депутатов от фракции партии «Слуга народа» отказывается поддерживать инициативы президента. Ранее о том, что в партии «Слуга народа» отсутствует политическое единство, писали украинские СМИ. Депутаты от правящей партии часто не могут выступить единогласно по важным для страны вопросам. Фактически в поддержку инициатив президента голосует куда меньшее число депутатов, чем формально числится в правящей фракции.

Перезагрузить «Слугу народа» ранее призывала и бывший кандидат от партии на выборах киевского мэра Ирина Верещук. По её словам, партия Зеленского будет фрагментироваться, если руководство не проведёт её обновление по всем направлениям, включая работу с людьми.

Патовая ситуация

Эксперты находят сложившуюся в партии «Слуга народа» ситуацию закономерной.

«Владимир Зеленский создавал партию спонтанно, в неё вошли разные люди. Многие из них представляют интересы олигархов», — объяснил Александр Охрименко.

Схожей точки зрения придерживается и Руслан Бортник. По его словам, у партии «Слуга народа» нет идеологии, организация скорее похоже на клуб по интересам.

«Коалиция действительно может потребоваться, если внутри фракции правящей партии окончательно упадёт дисциплина. А кроме того, этого могут потребовать западные партнёры Украины, которые с недоверием относятся к партии Зеленского. Так что коалиция с «Батькивщиной», «Голосом» или даже с партией Петра Порошенко вполне возможна. Скорее всего, это случится ближе к осени», — считает Руслан Бортник.

Похожее мнение высказал источник RT в партии «Слуга народа».

«Игорь Коломойский, который много сделал для Зеленского, может попробовать надавить на президента как раз через Юлию Тимошенко, с которой у бизнесмена прекрасные отношения. И «Батькивщина» — практически единственный вариант для создания коалиции, поскольку Пётр Порошенко остаётся врагом для Зеленского, а про ОПЗЖ и говорить не приходится», — отметил собеседник RT.

В свою очередь, источник RT в партии «Голос» считает, что Владимир Зеленский теряет контроль над собственной партией, в то время как для принятия важных законов нужны все голоса.

«Особенно, если речь идёт о законах, которые требует принять МВФ. Поэтому президент вынужден искать партнёров и идти им на уступки. Плата может оказаться очень высокой. Например, Тимошенко не скрывает, что мечтает снова стать премьер-министром. Кроме того, у неё всегда были неплохие отношения с Игорем Коломойским, поэтому новая коалиция точно не поможет президенту в борьбе с олигархами, как того требует Запад», — подытожил представитель «Голоса».