«Дистанцироваться от «токсичных людей»: может ли скандал в «Слуге народа» спровоцировать политический кризис на Украине

Из рядов украинской партии «Слуга народа» исключён находящийся под санкциями США депутат Верховной рады Александр Дубинский, сообщили в пресс-службе этой политсилы. По данным источников RT, народный избранник был одним из лидеров группы парламентариев пропрезидентской партии, которую контролирует Игорь Коломойский. Ранее Белый дом внёс олигарха в чёрный список и потребовал от Владимира Зеленского порвать с ним отношения. Как говорят политологи, президент Украины стремится угодить администрации Джо Байдена, но в то же время не готов принимать решительных мер против Коломойского, опасаясь развала обладающей в Раде монобольшинством фракции «Слуга народа».

Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко исключил из её рядов депутата Верховной рады Александра Дубинского, сообщает пресс-служба этой пропрезидентской политсилы. Поводом для такого решения якобы послужили грубые нарушения дисциплины и устава.

Как утверждается, Дубинский провёл 14 марта «мероприятие», в ходе которого были переизбраны председатель и члены политического совета Киевской областной организации «Слуги народа». При этом ранее Дубинский был снят с должности главы столичной ячейки пропрезидентской партии.

«Этими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования устава (партии. — RT). Кроме того, действия Дубинского касаемо проведения собрания, связанные с грубым нарушением требований устава, дискредитируют партию «Слуга народа», что, согласно положениям пункта 4.16.3. устава, недопустимо», — говорится на сайте партии.

Депутат воспринял потерю должности председателя киевской ячейки «Слуги народа» как акт политической расправы. Дубинский заявил, что политсила Владимира Зеленского превращается в партию «Слуга аферистов и мошенников», и потребовал объяснений от президента.

«Вы действительно дали добро для мошеннической зачистки Киевской областной организации партии «Слуга народа» от тех, за кого голосовали избиратели на местных выборах? Это принципиальный вопрос», — написал Дубинский на своей странице в Facebook.

«Неустойчивость фракции»

Источник RT в «Слуге народа» связал аннулирование партийного билета Дубинского и снятие его с должности главы киевской ячейки со стремлением уменьшить политическое влияние олигарха Игоря Коломойского и поддержать действия США против этого предпринимателя.

Напомним, в начале марта администрация Джо Байдена ввела против украинского бизнесмена санкции за работу на посту губернатора Днепропетровской области, который он занимал в 2014—2015 годах.

Александр Дубинский (слева)

Facebook

© Дмитро Киришун

В чёрном списке США находится и Дубинский, которого обвинили во вмешательстве в американские выборы. Зеленский поддержал ограничительные меры против Коломойского и не стал комментировать санкции в отношении Дубинского, которые были приняты Вашингтоном в январе текущего года.

«Часть депутатов партии «Слуга народа» ориентируется на Коломойского, и Дубинский играл в этом важную роль. После американских санкций и расследования против Коломойского в США у Зеленского не осталось иного выбора, как дистанцироваться от всех «токсичных людей», даже если они поддерживали его ещё год назад», — говорит источник RT в партии «Слуга народа».

Собеседник RT в офисе президента сообщил, что Дубинский «пострадал» за призывы расследовать деятельность Байдена на Украине и «раскачивание ситуации внутри партии».

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Например, в начале марта Дубинский создал в Верховной раде межфракционное объединение «Дубина — Слуга украинского народа», в которое, помимо него, вошли пять депутатов от «Слуги народа» и один член группы «За будущее», которую связывают с Коломойским.

Как отмечают украинские СМИ, составляющая в Верховной раде монобольшинство фракция «Слуга народа» никогда, по сути, не была единой. После прихода в Раду депутаты пропрезидентской партии разделились на 15 внутрифракционных групп.

Кроме того, в «Слуге народа» выделяют ряд неформальных альянсов, включая подконтрольное Коломойскому объединение из 30—40 депутатов. Эта группа, как утверждается, перманентно враждует с так называемыми соросятами — народными избранниками от «Слуги народа», которые прошли в Верховную раду из структур, финансируемых организациями американского миллиардера Джорджа Сороса.

Как отмечают эксперты, если все лояльные Коломойскому депутаты покинут фракцию, то для сохранения контроля над Радой «Слуге народа» придётся вступать в коалицию с другой парламентской силой. В частности, с декабря прошлого года партия Зеленского ведёт переговоры с «Батькивщиной» Юлии Тимошенко, хотя на публичном уровне воздерживается от комментариев по поводу возможной коалиции.

В комментарии RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что в офисе президента Украины пытаются «подстраховаться» на случай потери «Слугой народа» монобольшинства.

«Зеленский осознаёт неустойчивость фракции, от которой почти в любой момент могут отпочковаться немало депутатов. Скорее всего, выйдут как раз те, кто отстаивает интересы Коломойского. Это действительно может произойти, если на олигарха и его людей будет продолжаться давление. Такую ситуацию уже можно назвать расколом», — пояснил Жарихин.

Игорь Коломойский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Источник RT в «Батькивщине» считает, что Зеленский опасается развала «Слуги народа» именно из-за обострения конфликта с Коломойским. Ссора с олигархом может спровоцировать острый парламентский кризис, который не позволит продвигать через Раду «требования западных партнёров», пояснил представитель партии Юлии Тимошенко.

«Украине не выжить без международных кредитов, а чтобы их получать, необходимо проводить реформы, о которых говорят в Соединённых Штатах и Европе, принимать новые законопроекты в Верховной раде», — заявил собеседник RT.

«Начнётся внутренняя война»

Как полагают эксперты, от действий Зеленского в отношении Коломойского во многом зависит дальнейшее политическое будущее президента Украины. Зеленский находится перед очень трудным выбором: с одной стороны, он опасается испортить отношения с Байденом, с другой — не желает предпринимать резких мер против олигарха.

«Команда Зеленского сейчас очень нервничает — прошло почти два месяца с инаугурации Байдена, а контакт так и не состоялся. Зеленский не хочет, чтобы его отождествляли с Коломойским, и пытается понравиться американцам, но пока не принимает их жёсткие требования, в том числе относительно Коломойского», — говорит Жарихин.

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Американская пресса объясняет отсутствие у Белого дома желания начинать прямое взаимодействие с Киевом неудовлетворительным положением дел на антикоррупционном фронте.

Так, по информации The Washington Post, в администрации Байдена недовольны тем, что Зеленский не предпринимает достаточно усилий для борьбы с олигархами, включая Коломойского.

Американская газета называет находящегося под санкциями олигарха спонсором избирательной кампании украинского лидера. В то же время, как говорится в статье, в Белом доме недвусмысленно намекают Зеленскому на необходимость решительно разорвать отношения с Коломойским.

Сам Зеленский отрицает проблемы во взаимоотношениях с новой администрацией Белого дома. По его словам, сотрудничество с Соединёнными Штатами продолжается в прежнем формате.

«Контакт с администрацией президента Байдена был. У министра иностранных дел Кулебы был разговор с господином Блинкеном... В соответствии с этим разговором никто никакой напряжённости не чувствует и не подтверждает. Наоборот, подтверждается поддержка от нашего стратегического партнёра. Пока что так», — сказал Зеленский на пресс-брифинге 3 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский

© Пресс-служба президента Украины

В разговоре с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский отметил, что на публике Зеленский старается сгладить критическую для него ситуацию в отношениях с Белым домом. Как считает эксперт, президент Украины надеется на снисходительность администрации Байдена, предпринимая «отдельные половинчатые шаги».

«Администрация Байдена требует целого ряда уступок от официального Киева, и преследование Коломойского — одна из ключевых. Дубинский оказался фигурой, которой не жалко пожертвовать ради того, чтобы приблизиться к потенциальным договорённостям с новой администрацией. Но принимать радикальных мер по борьбе с олигархом Зеленский пока явно не готов, хотя Вашингтон на этот счёт настроен весьма решительно», — рассуждает Неменский.

По мнению эксперта, полномасштабный конфликт с Коломойским может обернуться катастрофическими последствиями для власти Зеленского. По прогнозу Неменского, на фоне раскола в «Слуге народа» может возвыситься Тимошенко, потребовав для себя и однопартийцев ключевые должности в правительстве.

«Начнётся внутренняя война, которая, несомненно, сильно ударит по возможностям президента и сильно ослабит его положение. В случае разрыва Зеленского с Коломойским Тимошенко не станет союзником Зеленскому. Поэтому президент Украины будет делать всё возможное, чтобы максимально сократить список требований американцев и оттянуть те решения, которых от него ожидает Вашингтон», — подытожил Неменский.