Зеленский прокомментировал отсутствие контактов с Байденом

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не чувствует никакого напряжения в отношениях с США, несмотря на отсутствие личных контактов с американским лидером Джо Байденом.
Зеленский прокомментировал отсутствие контактов с Байденом
  • © president.gov.ua

Об этом он сообщил на брифинге.

«Контакт с администрацией президента Байдена был. У министра иностранных дел Кулебы был разговор с господином Блинкеном. Я знаю о его детальном содержании. В соответствии с этим разговором никто никакой напряжённости не чувствует и не подтверждает. Наоборот, подтверждается поддержка от нашего стратегического партнёра. Пока что так», — приводят его слова «Украинские новости».

При этом Зеленский не сообщил о возможных сроках личного контакта с Байденом.

В январе украинский президент пригласил Джо Байдена посетить Киев.

Также Зеленский назначил бывшего главу Минфина страны Оксану Маркарову новым послом Украины в США.

Среди задач нового посла он назвал, в частности, способствование продолжению поддержки со стороны США «внутренней трансформации» Украины «для улучшения благосостояния украинских граждан».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить