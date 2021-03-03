Зеленский прокомментировал отсутствие контактов с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не чувствует никакого напряжения в отношениях с США, несмотря на отсутствие личных контактов с американским лидером Джо Байденом.

Об этом он сообщил на брифинге.

«Контакт с администрацией президента Байдена был. У министра иностранных дел Кулебы был разговор с господином Блинкеном. Я знаю о его детальном содержании. В соответствии с этим разговором никто никакой напряжённости не чувствует и не подтверждает. Наоборот, подтверждается поддержка от нашего стратегического партнёра. Пока что так», — приводят его слова «Украинские новости».

При этом Зеленский не сообщил о возможных сроках личного контакта с Байденом.

В январе украинский президент пригласил Джо Байдена посетить Киев.

Также Зеленский назначил бывшего главу Минфина страны Оксану Маркарову новым послом Украины в США.

Среди задач нового посла он назвал, в частности, способствование продолжению поддержки со стороны США «внутренней трансформации» Украины «для улучшения благосостояния украинских граждан».