Зеленский назначил экс-главу Минфина новым послом Украины в США

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Украинский лидер Владимир Зеленский назначил бывшего главу Минфина страны Оксану Маркарову новым послом Украины в США, сообщили в администрации главы государства.
Зеленский назначил экс-главу Минфина новым послом Украины в США
  • globallookpress.com

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №75/2021 о назначении Оксаны Маркаровой чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединённых Штатах Америки», — говорится в сообщении.

По мнению украинского лидера, назначение Маркаровой обусловлено её патриотизмом, высоким профессионализмом и «очень позитивным восприятием в США».

Среди задач нового посла Зеленский назвал, в частности, способствование продолжению поддержки со стороны США «внутренней трансформации» Украины «для улучшения благосостояния украинских граждан».

Маркарова была министром финансов Украины с 8 июня 2018 года по 4 марта 2020 года.

В конце года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ожидает от отношений с США при новой администрации «рок-н-ролла».

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