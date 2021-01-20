Зеленский пригласил Байдена посетить Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский пригласил вступившего в должность президента США Джо Байдена посетить Киев.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Смотрю инаугурацию нового президента США в новом офисе на Банковой, буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном ему Киеве. Уверен, наши отношения будут улучшаться», — написал он.

Watching the inauguration of the new US President in the new office on Bankova St. I’ll be glad to welcome @JoeBiden in the well-known Kyiv. I’m sure our relations will be enhanced 🇺🇦 🇺🇸 pic.twitter.com/OZNMejEJ3l — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2021

Ранее Джо Байден официально вступил в должность 46-го президента США.