Зеленский пригласил Байдена посетить Украину
- globallookpress.com
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Смотрю инаугурацию нового президента США в новом офисе на Банковой, буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном ему Киеве. Уверен, наши отношения будут улучшаться», — написал он.
Watching the inauguration of the new US President in the new office on Bankova St. I’ll be glad to welcome @JoeBiden in the well-known Kyiv. I’m sure our relations will be enhanced 🇺🇦 🇺🇸 pic.twitter.com/OZNMejEJ3l— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2021
Ранее Джо Байден официально вступил в должность 46-го президента США.