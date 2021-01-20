Зеленский пригласил Байдена посетить Украину

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Украинский лидер Владимир Зеленский пригласил вступившего в должность президента США Джо Байдена посетить Киев.
Зеленский пригласил Байдена посетить Украину
  • globallookpress.com

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Смотрю инаугурацию нового президента США в новом офисе на Банковой, буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном ему Киеве. Уверен, наши отношения будут улучшаться», — написал он.

Ранее Джо Байден официально вступил в должность 46-го президента США.

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