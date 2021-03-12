«Риторика ненависти и угроз»: как ООН обнаружила дискриминацию нацменьшинств на Украине

Мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала на Украине проявление ненависти в отношении русскоязычных групп населения и других нацменьшинств. Об этом говорится в докладе организации. В документе также отмечается, что Киев должен незамедлительно принять закон о защите языковых прав национальных меньшинств. Однако, как считают аналитики, подобные заявления вряд ли повлияют на позицию Киева.

Мониторинговой миссией ООН по правам человека зафиксированы на Украине случаи проявления ненависти в отношении представителей национальных меньшинств, в том числе русскоязычных. Об этом говорится в докладе, который был опубликован 11 марта на сайте организации.

Изложенные в документе факты охватывают период с 31 августа 2020 года по 31 января 2021 года.

«В течение отчётного периода УВКПЧ (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. — RT) отметило инциденты использования риторики ненависти и угроз в отношении национальных меньшинств, в том числе венгров и иностранных студентов, а также людей, которые, как считается, занимают пророссийскую позицию из-за использования ими русского языка или критических замечаний о законе о государственном языке», — говорится в документе.

При этом авторы документа отмечают, что власти страны зачастую никак не реагируют на подобные проявления агрессии.

«На протяжении периода с 16 января 2021 года УВКПЧ отмечает случаи угроз и ненависти по отношению к людям, которые открыто критикуют закон о государственном языке или высказывают положительное мнение о русском языке. Органы власти не осудили публично эти инциденты, а в некоторых случаях не было начато расследование, несмотря на то, что угрозы освещались в средствах массовой информации и не были удалены с онлайн-платформ», — констатировали сотрудники миссии ООН.

Члены мониторинговой миссии также прокомментировали вступление в силу 16 января 2021 года на Украине отдельных положений закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно закону, все поставщики услуг обязаны обслуживать клиентов и предоставлять информацию о товарах и сервисах потребителям исключительно на украинском языке.

Как отмечается в документе, Киеву следует «незамедлительно принять закон о защите прав национальных меньшинств, которым будут защищены непосредственно их языковые права».

«УВКПЧ рекомендует, чтобы вышеупомянутый закон непосредственно защищал языковые права национальных меньшинств, в том числе путём внесения изменений в законы «О государственном языке», «Об образовании» и «О полном общем среднем образовании», как того требуют международные нормы в области прав человека и как рекомендует Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия). УВКПЧ рекомендует также, чтобы этот закон был разработан на основе консультаций и при участии всех заинтересованных сторон, в том числе разных языковых меньшинств и гендерно сбалансированного представительства», — говорится в докладе.

Принудительная украинизация

Напомним, систематическое ущемление прав русскоязычного населения Украины и принудительная украинизация всех сфер жизни в стране начались сразу после госпереворота в 2014 году. 23 февраля 2014-го, всего через день после «отстранения» Виктора Януковича от власти, Верховная Рада проголосовала за отмену закона «Об основах государственной языковой политики», который действовал с 2012 года.

Данный закон позволял наделять языки нацменьшинств статусом региональных языков. Попытка отменить данный акт спровоцировала массовые протесты на востоке страны, которые в конечном счёте вылились в вооружённый конфликт в Донбассе. В результате Александр Турчинов, исполнявший обязанности президента, отказался тогда поддержать решение Рады. Впрочем, в 2018 году Конституционный суд Украины всё-таки признал эту норму противоречащей основному закону.

Одновременно новые власти стали менять законодательство, чтобы заставить население пользоваться исключительно украинским языком. В 2017 году Пётр Порошенко, занимавший в тот период пост президента Украины, подписал закон «Об образовании», предусматривавший к 2020 году переход обучения в школах и вузах страны на украинский язык.

Пётр Порошенко

© REUTERS/Gleb Garanich

В апреле 2019 года был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Данный документ предписывает использовать в публичной сфере, включая культуру и образование, исключительно украинский язык. Порошенко подписал документ незадолго до своего поражения на выборах.

Владимир Зеленский продолжил политику своего предшественника.

Так, в марте 2020 года он подписал закон «О полном общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств.

А 16 января 2021 года на Украине вступили в силу новые положения вышеупомянутого закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Они обязывают жителей Украины использовать только украинский язык в сфере услуг. За нарушение норм закона предусмотрены санкции: за первое — предупреждение, за второе в течение года — штраф от 5 100 до 6 800 гривен (13 тыс.—18 тыс. рублей или $182—242). Правда, применение штрафов отложили до 16 июля 2022 года.

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Новые нормы вызвали критику среди значительной части общества. В парламент страны уже внесено несколько законопроектов об отмене и отсрочке обязательства накладывать штрафы за нарушение языкового закона, однако, по мнению аналитиков, данные поправки вряд ли будут приняты.

С предложением отложить применение штрафных санкций выступил в марте и министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. По его словам, отсрочка на полтора года позволит организовать бесплатные курсы для обучения украинскому. При этом он заявил, что не поддерживает идею полностью отменить штрафы.

«Если мы говорим о том, что мы сначала в обязательном порядке выписываем штрафы какой-то пожилой женщине из Одессы или Харькова, потому что она в своем магазине не может говорить на украинском языке, то я считаю, что таким образом мы не убедим большинство населения, которое не владеет в достаточной мере украинским языком, в том, что его необходимо учить», — сказал Ткаченко во время выступления на форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм».

Стоит отметить, что введение в действие очередных положений закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» сопровождалось ростом конфликтных ситуаций в обществе.

Так, в начале марта во Львове были избиты уличные музыканты за исполнение песен на русском языке, а в Харькове за выступление во время сессии на русском языке из партии «Европейская солидарность» выгнали одного из местных депутатов.

Владимир Зеленский

© REUTERS/Valentyn Ogirenko

При этом в социальных сетях всё чаще появляются видео, в которых русскоязычные сотрудники различных фирм отказываются обслуживать клиентов на украинском языке. По словам аналитиков, такая ситуация неудивительна, ведь согласно проведённому в 2019 году исследованию компании TNS, русский язык на Украине преобладает в неформальном общении, а также при коммуникации в интернете.

«Продолжит проводить националистическую линию»

На ущемление прав языковых меньшинств на Украине обратили внимание не только в ООН, но и в ЕС.

Осенью 2019 года Украину посетила делегация Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианской комиссии), чтобы изучить процесс внедрения в стране новых языковых норм.

Комиссия призвала Киев подготовить и принять новый закон «О национальных меньшинствах», который расширил бы их возможности использования родных языков.

Кроме того, так как действия Киева в вопросе языка затронули права проживающих в Закарпатье венгров, они вызвали серьёзный кризис в отношениях Венгрии и Украины, который не урегулирован до сих пор.

Пристальное внимание этой проблематике уделяет и Москва. В конце февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Совет Европы не оставлять без должного внимания факты систематического нарушения прав русскоязычного населения в странах Прибалтики и на Украине. Эту тему он поднял в своём послании к генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич по случаю 25-летия вступления РФ в эту организацию.

Супермаркет в Киеве

«Отсутствие надлежащей реакции на такие массовые и долгосрочные нарушения прав человека, как дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии, расшатывает авторитет Совета Европы», — заявил глава МИД.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский не считает, что в стране существуют какие-либо проблемы в языковой сфере, а тех, кто эту тему поднимает, он обвинил в попытке расколоть украинское общество.

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«В конституции всё чётко было написано: один-единственный государственный язык — украинский. Все, кто поднимает вопрос национальности, вопрос языка, вопрос церкви, — это всё люди, которые хотят хайпануть временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

По мнению аналитиков, заявления ООН и других международных организаций вряд ли могут повлиять на позицию Киева в этом вопросе.

«Украинские власти будут игнорировать подобные доклады, потому что власть в Киеве сильно зависит от националистов, она всегда должна с ними считаться и принимать их мнение во внимание. К тому же, чтобы Украине сохраниться как государству, им необходимо всячески выпячивать фактор украинской национальной идентичности. В связи с этим можно ожидать, что руководство страны вопреки рекомендациям и докладам ООН продолжит проводить националистическую линию», — сказал в разговоре с RT доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.

Аналогичной точки зрения придерживается политолог и экономист Александр Дудчак.

«Подобные доклады не способны оказать серьёзного давления на украинское руководство. Можно считать, что из всех мер мониторинговая миссия ООН прибегла к попытке сурово погладить по голове украинскую власть. В то время как на Украине последние семь лет происходит беспредел, в том числе ведётся война с собственными гражданами, совершенно не соблюдаются права человека», — сказал аналитик в беседе с RT.

Дудчак подчеркнул, что для изменения ситуации необходимы действенные экономические и политические санкции против киевских властей и их отдельных представителей».

При этом он отметил, что доклад мониторинговой миссии не отражает всей правды о происходящем на Украине.

«Докладчики в целом смягчили формулировки. В документе опущен тот факт, что на Украине проводятся преследования по политическим, национальным и религиозным признакам», — говорит Дудчак.

В то же время, комментируя предложение главы украинского Минкульта отсрочить штрафы, эксперты подчеркнули, что это не решит проблему — ведь отменять их в принципе никто не собирается. По мнению аналитиков, украинские власти и дальше будут проводить дискриминационную политику в отношении языковых меньшинств.

«Национализм — социальная опора украинских властей, поэтому он никуда не денется. Они и дальше будут действовать в этом ключе», — заключил Борис Межуев.