«Долгосрочные нарушения прав человека»: Лавров указал на дискриминацию русскоязычного населения Украины и Прибалтики

Глава российского МИД Сергей Лавров призвал Совет Европы не оставлять без должной реакции систематическую дискриминацию русскоязычного населения на Украине и в Прибалтике. По его словам, такой подход расшатывает авторитет международной организации, в работу которой Москва вносит весомый вклад. Министр также подчеркнул, насколько важно не допускать превращения Парламентской ассамблеи Совета Европы в «арену для сведения счётов». Ранее Лавров назвал закрытие русскоязычных каналов в странах Балтии и на Украине ярким примером проведения линии на установление политической цензуры и ограничение доступа к информации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Совет Европы не оставлять без должного внимания факты систематического нарушения прав русскоязычного населения в странах Прибалтики и на Украине. Эту тему он поднял в своём послании к генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич по случаю 25-летия вступления РФ в эту организацию.

«Отсутствие надлежащей реакции на такие массовые и долгосрочные нарушения прав человека, как дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии, расшатывает авторитет Совета Европы», — заявил глава МИД.

«Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов», — подчеркнул Лавров.

Министр констатировал, что Москва вносит весомый вклад в работу Совета Европы на ключевых направлениях, включая борьбу с терроризмом и наркотрафиком, а также защиту прав национальных и языковых меньшинств. При этом глава внешнеполитического ведомства призвал СЕ сохранять «подлинно общеевропейский характер», работать без двойных стандартов и не становиться заложником блоковых подходов и мышления.

«Опыт последних лет подсказывает, как важно не допускать превращения Парламентской ассамблеи в арену для сведения счётов... Добиваться, чтобы деятельность Европейского суда по правам человека была свободной от политических и идеологических пристрастий», — добавил Лавров.

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Москва неоднократно указывала на дискриминационное положение русскоязычных граждан в ряде стран бывшего СССР. Так, на Украине в последние годы планомерно сокращается роль языков нацменьшиств в системе образования и внедряются нормы так называемого закона о государственном языке. В середине января 2021-го вступила в силу очередная его статья, обязавшая сферу обслуживания перейти на украинский язык.

В Эстонии и Латвии существует феномен неграждан — лиц, которые лишены некоторых базовых прав, например, не могут активно участвовать в политической жизни страны, — и ведётся работа по переводу сферы образования на государственные языки, оказывается давление на СМИ. В декабре 2020-го спецслужбы провели обыски у журналистов латвийского Sputnik и Baltnews.lv, после чего против семи человек возбудили уголовные дела по обвинению в нарушении санкционного режима ЕС, а в начале февраля 2021-го в Латвии запретили ретрансляцию ещё 16 телеканалов, вещающих на русском языке. В Литве также продолжается давление на русскоязычные СМИ, создаётся негативный информационный фон вокруг вопроса получения образования на языках нацменьшинств.

На минувшей неделе Сергей Лавров заявил, что закрытие русскоязычных каналов в Прибалтике и на Украине — яркий пример проведения властями целенаправленной линии на установление политической цензуры и ограничение доступа к информации. В ходе своего обращения к участникам 46-й сессии Совета ООН по правам человека министр подчеркнул, что это нарушает обязательства стран в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

Комментируя действия властей этих стран в сфере образования и языковой политики, глава МИД выразил озабоченность дискриминацией русскоязычного населения. По его словам, возможности для обучения на русском языке на Украине сократились более чем на 80%.

«Сожалеем, что Совет ООН по правам человека и его специальные процедуры обходят молчанием вопиющие нарушения прав миллионов людей. Недопустимо, когда защита государственного языка сопровождается репрессиями в отношении национальных меньшинств», — подчеркнул министр.

«Властями Украины сделан очередной шаг по уничтожению многоязычия и многокультурности в своей стране», — добавил он.

Стоит отметить, что в последние годы с призывами к Киеву изменить политику в отношении национальных меньшинств выступали мониторинговая миссия ООН по правам человека, Совет Европы, Европарламент, ОБСЕ и ряд других международных организаций. Однако эксперты констатируют, что украинские власти во многом игнорируют их требования, особенно в части, касающейся русского языка.

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Так, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь 12 февраля сообщил, что за неполный месяц после вступления в силу нормы о переводе на украинский язык сферы обслуживания к нему обратилось более 600 человек с жалобами из-за использования русского языка. Также «поступала информация об использовании негосударственного языка некоторыми депутатами местных советов», заявил Креминь.

Комментируя создание аппарата языкового «омбудсмена», официальный представитель российского МИД Мария Захарова в январе называла эту структуру «репрессивным органом», поясняя, что граждан по сути призывают «писать доносы на русскоязычных украинцев».

Добавим, что на этом фоне депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич в ходе выступления на зимней сессии Парламенской ассамблеи ОБСЕ 25 февраля перешёл на русский язык.

«Я продолжу на русском языке в знак солидарности с теми нашими гражданами, которые сегодня лишены права использования русского языка во всех сферах деятельности, как это гарантируется конституцией Украины, — заявил парламентарий. — Меня возмущает то отношение, которое сегодня есть к русскоязычным нашим гражданам и к представителям национальных меньшинств. Мы видим, что наша позиция не нравится власти».