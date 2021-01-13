СвоихНеБросаем: RT запускает информационную кампанию в поддержку задержанных в Латвии русскоязычных журналистов

RT в рамках проекта Марии Бутиной #СвоихНеБросаем начинает масштабную информационную кампанию в поддержку русскоязычных журналистов, которые были задержаны Службой госбезопасности Латвии за сотрудничество с российскими СМИ. Им грозит до четырёх лет тюрьмы. В эксклюзивных интервью RT работающие в стране журналисты рассказали об абсурдности предъявленных обвинений и реакции латвийских сотрудников СМИ на уголовное преследование коллег.

В начале декабря 2020 года в Латвии задержали семь русскоязычных журналистов, которые сотрудничали с МИА «Россия сегодня». У всех прошли обыски и допросы, была изъята вся техника.

Все журналисты сотрудничают с агентством Sputnik и порталом Baltnews. Спецслужбы Латвии обвиняют их в нарушении санкционного режима ЕС, введённого персонально против гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва. А именно — ст. 84 УК Латвии, которая предусматривает наказание за «нарушение режима санкций, введённых ООН, ЕС и другими международными организациями». В отношении всех журналистов возбудили уголовные дела, им грозит до четырёх лет лишения свободы. Сейчас все авторы находятся под подпиской о невыезде и о неразглашении.

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Среди задержанных — журналист, общественный и политический деятель Владимир Линдерман. В беседе с RT он назвал действия властей Латвии попыткой окончательно подавить свободное русское слово.

«Власти Латвии пытаются криминализировать любые контакты с Россией. То есть чтобы против любого человека, который поддерживает какие-либо профессиональные контакты с Россией, была возможность в любой момент завести уголовное дело. Это могут быть контакты не только в сфере средств массовой информации, но и, скажем, в каких-то гуманитарных, политических и бизнес-вопросах, личных контактах и так далее. Чтобы в принципе любого неугодного человека держать на крючке», — заявил Линдерман.

Бывший главный редактор Baltnews Андрей Яковлев напомнил, что кампания по борьбе с российскими СМИ в Прибалтике идёт давно и она — часть большой геополитической стратегии Запада.

«Я думаю, что причина русофобской политики в первую очередь связана с тем, что коллективным Западом поддерживаются те, кто эту самую русофобскую политику поддерживает, кто на неё заточен и выполняет свои задачи. Балтийские страны назначены заниматься созданием «санитарного кордона» вокруг России. Которую, назовём прямо, называют геополитическим противником. Собственно, поэтому и происходит всё это. И даётся слово тем, кто как раз заточен на такую антироссийскую политику», — сказал Яковлев в интервью RT.

Андрей Яковлев

© RT

Член Союза журналистов Латвии Алла Березовская выразила сожаление, что никто из латвийских коллег не осудил действия местных спецслужб.

«Ни один не сказал ни слова вообще в нашу защиту. И более того, прошла передача такая — «Без цензуры», — где речь шла о том, что это не журналисты, это же пропагандисты кремлёвские. И значит, на них демократия, свобода слова, права человека могут не распространяться. То есть это такое расчеловечивание», — подчеркнула в беседе с RT Березовская.

Алла Березовская

© RT

В День российской печати в МИД напомнили о недопустимости давления на российские СМИ за рубежом. В ведомстве поздравили всех журналистов с профессиональным праздником и упомянули, что Россия последовательно отстаивает принципы в сфере свободы выражения мнения, включая свободу массовой информации и свободный доступ к информации.

«3 декабря 2020 года Служба государственной безопасности Латвии задержала семерых сотрудников информационных порталов «Sputnik Латвия» и Baltnews. Расцениваем эти агрессивные действия как вопиющий пример попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений», — подчеркнули в министерстве.