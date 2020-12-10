Путин призвал быстро реагировать на притеснения журналистов

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил о необходимости быстрого реагирования на явное нарушение прав российских журналистов за рубежом.

Он прокомментировал выступление председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева.

Путин отметил, что какие бы мероприятия ни проводились, разрешённые или не разрешённые, журналист должен иметь право свободно об этом сказать и эту информацию распространить.

«Вы обратили внимание, что в Москве и Московской области в целом такая практика выстроилась, и попросили, чтобы было дано поручение полпредам в регионах поработать. Обещаю вам, что такое поручение будет дано», — сказал он.

Он также обратил внимание на деятельность российских журналистов за границей.

«Да, мы видим, что во многих странах, во всяком случае в тех, которые выстраивают отношения с нашей страной как с потенциальным конкурентом, а иногда даже противником... там начинают прижимать наших журналистов», — заявил Путин.

Он отметил, что в этих странах, несмотря на пропагандируемую свободу слова, на самом деле придерживаются другого — продвижения своего собственного информационного контента в интересах обеспечения своей внутренней и внешней политики.

Путин добавил, что МИД поддерживает российских журналистов, но, по мнению президента, этого недостаточно. Он отметил, что нужно, чтобы общественные организации, в том числе журналистского сообщества, сами напрямую работали со своими коллегами за границей.

«Когда мы сталкиваемся с элементами явного нарушения прав журналистского сообщества, во всяком случае наших журналистов за рубежом, здесь нужно реагировать быстро и пожёстче, здесь я с вами согласен», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия поднимет вопрос о преследовании журналистов Baltnews и Sputnik в Латвии.

RT ведёт трансляцию заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.