Россия поднимет в ОБСЕ вопрос о журналистах Baltnews и Sputnik Латвия

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Россия поднимет вопрос о преследовании журналистов Baltnews и Sputnik в Латвии на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг, 10 декабря.
Россия поднимет в ОБСЕ вопрос о журналистах Baltnews и Sputnik Латвия
  • РИА Новости

Об этом сообщил РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.

«В свете сюжета с преследованием журналистов Baltnews и Sputnik в Латвии Россия планирует поднять этот вопрос на ближайшем заседании постоянного совета ОБСЕ», — сказал он.

3 декабря в Латвии против сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия возбудили уголовные дела, им предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза.

В МИД России осудили действия властей Латвии и расценили их как попрание основ демократического общества и свободы СМИ.

В посольстве России заявили, что 3 декабря латвийские спецслужбы задействовали в отношении русскоязычных журналистов «полный набор репрессивных мер: задержания, допросы, обыски и уголовные обвинения».

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