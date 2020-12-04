Посольство России осудило действия в отношении журналистов в Латвии

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Российское посольство в Латвии заявило, что уголовное преследование русскоязычных журналистов в Латвии является борьбой с инакомыслием и нарушением фундаментальных принципов свободы слова.
Посольство России осудило действия в отношении журналистов в Латвии
  • AFP

«Борьба с инакомыслием, явное нарушение фундаментальных принципов свободы слова и выражения мнений, казалось бы, никак не сочетаются со статусом «просвещённого европейского государства». Как бы не так — в Латвии кампания по зажиму неугодных СМИ продолжает набирать обороты», — говорится в комментарии диппредставительства, опубликованном в Facebook.

В сообщении говорится, что сотрудники Sputnik в Риге и ряд русскоязычных журналистов и общественников подверглись агрессивным действиям со стороны латвийских силовиков. По данным посольства, в отношении них 3 декабря местные спецслужбы «задействовали полный набор репрессивных мер: задержания, допросы, обыски и уголовные обвинения».

«Судя по всему, в стремлении зачистить медийное пространство от альтернативных источников информации здесь готовы перейти все мыслимые пределы. Неужели и на этот раз не последует должной реакции со стороны партнёров Латвии по ЕС и профильных международных организаций?» — заявили в посольстве.

3 декабря в Латвии против сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия возбудили уголовные дела, им предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза.

В МИД России осудили действия властей Латвии и расценили их как попрание основ демократического общества и свободы СМИ.

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