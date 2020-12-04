Глава СЖР назвал неприемлемой ситуацию с журналистами в Латвии

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Полина Полетаева
Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв прокомментировал в беседе с RT действия властей Латвии по отношению к журналистам, которых ранее обвинили в нарушении режима санкций Евросоюза.
Глава СЖР назвал неприемлемой ситуацию с журналистами в Латвии
  • РИА Новости

«Это, конечно, абсолютно неприемлемо... По сути, происходят противоправные действия. В очередной раз одна из Прибалтийских стран занимается откровенным нарушением свободы печати и свободы распространения информации», — заявил Соловьёв.

По его словам, происходит давление на русскоговорящих журналистов.

«Мы глубоко возмущены и, конечно, будем стараться помочь коллегам. Мы, конечно, сообщим эту информацию в Международную федерацию журналистов и другие правозащитные организации», — добавил глава СЖР.

3 декабря в Латвии против сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия возбудили уголовные дела, им предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза.

В МИД России осудили действия властей Латвии и расценили их как попрание основ демократического общества и свободы СМИ.

В Госдуме призвали обсудить эту ситуацию на международных площадках — вплоть до Генассамблеи ООН и Совбеза ООН.

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