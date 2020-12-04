Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать страницу Baltnews

Роскомнадзор потребовал от компании Facebook снять блокировку со страницы портала Baltnews, ранее аккаунт был заблокирован без объяснения причин.

Соответствующее письмо с требованием направлено в адрес компании Facebook Inc.

«В письме указывается на недопустимость цензуры в отношении российского СМИ, нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного к ней доступа», — заявили в Роскомнадзоре.

3 декабря Baltnews заявил о блокировке его страницы в социальной сети Facebook.

Кроме того, в Латвии против сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия возбудили уголовные дела, им предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза.

В МИД России осудили действия властей Латвии и расценили их как попрание основ демократического общества и свободы СМИ.