Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать страницу Baltnews

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RT
Роскомнадзор потребовал от компании Facebook снять блокировку со страницы портала Baltnews, ранее аккаунт был заблокирован без объяснения причин.
Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать страницу Baltnews
  • Reuters

Соответствующее письмо с требованием направлено в адрес компании Facebook Inc.

«В письме указывается на недопустимость цензуры в отношении российского СМИ, нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного к ней доступа», — заявили в Роскомнадзоре.

3 декабря Baltnews заявил о блокировке его страницы в социальной сети Facebook.

Кроме того, в Латвии против сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия возбудили уголовные дела, им предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза.

В МИД России осудили действия властей Латвии и расценили их как попрание основ демократического общества и свободы СМИ.

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