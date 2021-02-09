В Латвии официально запретили вещание ещё 16 русскоязычных каналов

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Руководитель Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш заявил, что регулятор официально запретил ретрансляцию в стране ещё 16 телеканалов, вещающих на русском языке.
В Латвии официально запретили вещание ещё 16 русскоязычных каналов
  • © Victor Lisitsyn/Global Look Press

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня утром NEPLP решила исключить 16 программ из списка ретранслируемых в Латвии программ, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic», — отметил он.

По его словам, решение связано с невозможностью получить информацию о представителях вещателей в Латвии.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала «Россия-РТР».

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