Ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» в Латвии запретили на год
- ©Hans Wiedl
- globallookpress.com
«Мы защищали, защищаем и будем защищать своё информационное пространство. Сегодня утром принято решение запретить ретрансляцию «Россия-РТР» на территории Латвии на год», — написал Аболиньш в Twitter.
Отмечается, что решение вступит в силу 15 февраля.
Ранее редставитель пресс-службы ЮНЕСКО заявил, что международная организация планирует изучить ситуацию с запретом на ретрансляцию пяти российских телеканалов в Латвии.