Ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» в Латвии запретили на год

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала «Россия-РТР». Об этом сообщил глава совета Ивар Аболиньш.

«Мы защищали, защищаем и будем защищать своё информационное пространство. Сегодня утром принято решение запретить ретрансляцию «Россия-РТР» на территории Латвии на год», — написал Аболиньш в Twitter.

Отмечается, что решение вступит в силу 15 февраля.

Ранее редставитель пресс-службы ЮНЕСКО заявил, что международная организация планирует изучить ситуацию с запретом на ретрансляцию пяти российских телеканалов в Латвии.