В ЮНЕСКО собираются изучить запрет российских телеканалов в Латвии

Представитель пресс-службы ЮНЕСКО заявил, что международная организация планирует изучить ситуацию с запретом на ретрансляцию пяти российских телеканалов в Латвии.

«Мы не были информированы об этой ситуации. Мы её изучим», — сказал представитель пресс-службы в беседе с ТАСС.

Как уточняет агентство, с 1 февраля телекоммуникационная компания Латвии Tet прекратила ретрансляцию на территории республики российских телеканалов ПБК, НТВ-Мир, Рен-ТВ Балтия, «Кинокомедия» и «Киномикс».

Ранее исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член СПЧ Кирилл Вышинский провёл одиночный пикет возле Дома приёмов МИД России с целью привлечь внимание международной общественности к кризису свободы слова в Латвии, где в декабре минувшего года были задержаны несколько русскоязычных журналистов.