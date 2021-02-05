В ЮНЕСКО собираются изучить запрет российских телеканалов в Латвии

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Представитель пресс-службы ЮНЕСКО заявил, что международная организация планирует изучить ситуацию с запретом на ретрансляцию пяти российских телеканалов в Латвии.
В ЮНЕСКО собираются изучить запрет российских телеканалов в Латвии
  • Pixabay

«Мы не были информированы об этой ситуации. Мы её изучим», — сказал представитель пресс-службы в беседе с ТАСС.

Как уточняет агентство, с 1 февраля телекоммуникационная компания Латвии Tet прекратила ретрансляцию на территории республики российских телеканалов ПБК, НТВ-Мир, Рен-ТВ Балтия, «Кинокомедия» и «Киномикс».

Ранее исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член СПЧ Кирилл Вышинский провёл одиночный пикет возле Дома приёмов МИД России с целью привлечь внимание международной общественности к кризису свободы слова в Латвии, где в декабре минувшего года были задержаны несколько русскоязычных журналистов.

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