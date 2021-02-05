Вышинский поддержал пикетом русскоязычные СМИ в Латвии
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«Я пришёл сюда, чтобы привлечь ещё раз внимание европейской дипломатии к тому, что происходит в Евросоюзе с нашими коллегами, которых под надуманными предлогами привлекают или готовы привлечь к уголовной ответственности, чтобы помешать им работать на том языке, на котором они хотят, и высказывать те мысли, которые они хотят высказывать», — заявил Вышинский.
2 февраля член Общественной палаты России Мария Бутина провела одиночный пикет возле Дома приёмов МИД России.