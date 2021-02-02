Бутина провела пикет у Дома приёмов МИД России в поддержку русскоязычных журналистов в Латвии
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Об этом сообщает РИА Новости.
Бутина провела пикет в преддверии начала переговоров в Москве главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова и его шведской коллеги Анн Линде, которая находится в российской столице в качестве действующего председателя ОБСЕ.
«Я здесь, чтобы привлечь её (Линде) внимание к бесправию, происходящему в Латвии с нашими соотечественниками, латвийскими журналистами. Это семь человек, которых 3 декабря жестко обыскали. Против них возбудили уголовные дела за сотрудничество с российскими СМИ», — заявила Бутина.
По её словам, таким образом латвийские власти пытаются «заткнуть людям рот и не дать высказать альтернативную точку зрения».