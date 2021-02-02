Бутина провела пикет у Дома приёмов МИД России в поддержку русскоязычных журналистов в Латвии

Член Общественной палаты России Мария Бутина провела одиночный пикет возле Дома приёмов МИД России с целью привлечь внимание международной общественности к кризису свободы слова в Латвии, где в декабре минувшего года были задержаны несколько русскоязычных журналистов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Бутина провела пикет в преддверии начала переговоров в Москве главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова и его шведской коллеги Анн Линде, которая находится в российской столице в качестве действующего председателя ОБСЕ.

«Я здесь, чтобы привлечь её (Линде) внимание к бесправию, происходящему в Латвии с нашими соотечественниками, латвийскими журналистами. Это семь человек, которых 3 декабря жестко обыскали. Против них возбудили уголовные дела за сотрудничество с российскими СМИ», — заявила Бутина.

По её словам, таким образом латвийские власти пытаются «заткнуть людям рот и не дать высказать альтернативную точку зрения».