Лавров обратил внимание СЕ на дискриминацию русского языка на Украине

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Глава МИД России Сергей Лавров в своём обращении по случаю 25-летия вступления страны в Совет Европы обратил внимание генсека СЕ Марии Пейчинович-Бурич на дискриминацию русскоязычного населения на Украине и странах Балтии.
Лавров обратил внимание СЕ на дискриминацию русского языка на Украине
  • РИА Новости

«Отсутствие надлежащей реакции на такие массовые и долгосрочные нарушения прав человека, как дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии, расшатывает авторитет Совета Европы. Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов», — приводит заявление Лаврова пресс-служба МИД России.

Российский министр также призвал не допустить превращения Парламентской ассамблеи «в арену для сведения счётов» и «навязывания неконсенсусных документов», а также стремиться к свободе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от политических и идеологических пристрастий.

В середине января на Украине вступила в силу статья 30 так называемого закона о госязыке, по которой вся сфера услуг в стране должна будет перейти на украинский язык.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла закон об исключительном использовании украинского языка во множестве сфер, в том числе в органах власти, учебных заведениях и больницах.

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» пообещала добиваться отмены языковой дискриминации на Украине.

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