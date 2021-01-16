Украинская оппозиция пообещала бороться с языковой дискриминацией

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Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» пообещала добиваться отмены языковой дискриминации на Украине.
Украинская оппозиция пообещала бороться с языковой дискриминацией
  • Reuters

Об этом заявил сопредседатель партии, депутат Верховной рады Юрий Бойко, комментируя вступившее в силу положение закона об обязательном использовании украинского языка в сфере услуг. Слова Бойко приводит пресс-служба партии.

«Наша политическая сила ставит перед собой задачу отменить языковую дискриминацию», — сказал Бойко.

Он добавил, что в парламент был внесён ряд законопроектов, направленных на восстановление конституционных прав миллионов русскоязычных украинцев, а также представителей других национальных общин.

Ранее сообщалось, что на Украине 16 января вступает в силу ст. 30 так называемого закона о госязыке, согласно которому вся сфера услуг должна перейти на украинский язык.

Подробнее — в материале RT.

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