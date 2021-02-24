Лавров заявил о дискриминации русскоязычных на Украине и в Прибалтике
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Об этом Лавров сказал на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.
«Всё более глубокую озабоченность вызывает дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине, особенно в части осуществления языковых и образовательных прав», — заявил он.
В МИД России также выразили сожаление, что СПЧ ООН и его специальные процедуры обходят молчанием вопиющие нарушения прав миллионов людей.
Ранее Национальный союз журналистов Украины выразил обеспокоенность применением внесудебных ограничительных мер к телеканалам «112 Украина», NEWSONE и ZIK.