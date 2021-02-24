Лавров заявил о дискриминации русскоязычных на Украине и в Прибалтике

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине вызывает всё более глубокую озабоченность.
Лавров заявил о дискриминации русскоязычных на Украине и в Прибалтике
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Об этом Лавров сказал на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

«Всё более глубокую озабоченность вызывает дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине, особенно в части осуществления языковых и образовательных прав», — заявил он. 

В МИД России также выразили сожаление, что СПЧ ООН и его специальные процедуры обходят молчанием вопиющие нарушения прав миллионов людей.

Ранее Национальный союз журналистов Украины выразил обеспокоенность применением внесудебных ограничительных мер к телеканалам «112 Украина», NEWSONE и ZIK.

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