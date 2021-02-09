Союз журналистов Украины обеспокоен внесудебным закрытием телеканалов

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) выразил обеспокоенность применением внесудебных ограничительных мер к телеканалам «112 Украина», NEWSONE и ZIK.

«Применение инструмента санкций СНБО и прекращение работы медиа должны основываться на публичных доказательствах и происходить с соблюдением определённых законом процедур», — говорится в сообщении на сайте НСЖУ.

В НСЖУ отметили, что у государства есть неоспоримое право защищать информационное пространство от пропаганды.

Также в союзе журналистов добавили, что свобода слова на Украине подразумевает широкую дискуссию на основе соблюдения законов.

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в ходе телефонного разговора обсудили блокировку украинскими властями трёх оппозиционных телеканалов.