Союз журналистов Украины обеспокоен внесудебным закрытием телеканалов
«Применение инструмента санкций СНБО и прекращение работы медиа должны основываться на публичных доказательствах и происходить с соблюдением определённых законом процедур», — говорится в сообщении на сайте НСЖУ.
В НСЖУ отметили, что у государства есть неоспоримое право защищать информационное пространство от пропаганды.
Также в союзе журналистов добавили, что свобода слова на Украине подразумевает широкую дискуссию на основе соблюдения законов.
Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в ходе телефонного разговора обсудили блокировку украинскими властями трёх оппозиционных телеканалов.