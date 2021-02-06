Медведев и Медведчук обсудили блокировку трёх украинских телеканалов

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в ходе телефонного разговора обсудили блокировку украинскими властями трёх оппозиционных телеканалов.

«Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком выразил поддержку усилиям, которые предпринимает украинская партия по недопущению введения цензуры в отношении телеканалов NEWSONE, «112 Украина» и ZIK», — говорится в сообщении пресс-службы «Единой России».

Во время разговора также было отмечено, что действия украинского президента Владимира Зеленского по блокировке оппозиционных СМИ «не имеют ничего общего с декларируемыми властями Украины европейскими ценностями», к которым относится свобода слова.

Ранее Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.

В свою очередь, заблокированные на Украине телеканалы обратились в ЕС, ПАСЕ и ОБСЕ.

В ООН оценили соответствующее решение Зеленского, отметив, что обеспокоены тем, что это повлияет на свободу выражения мнения на Украине.