«Антироссийская игра»: почему Латвия игнорирует призывы Совета Европы изменить отношение к нацменьшинствам

Рига не намерена менять свою политику в отношении национальных меньшинств. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Он подчеркнул, что «основой страны» останется использование латышского языка и развитие национальной культуры. Ранее Совет Европы рекомендовал прибалтийской республике обеспечить образование на языке нацменьшинств. Соответствующая резолюция была опубликована после того, как русскоязычные семьи направили коллективные иски в ЕСПЧ об ущемлении своих прав вследствие образовательной реформы. С точки зрения экспертов, Латвия открыто демонстрирует пренебрежительное отношение к рекомендациям СЕ, которые «идут вразрез с политикой» официальной Риги.

Несмотря на рекомендации Совета Европы, руководство Латвии не собирается менять свой курс в отношении национальных меньшинств. Об этом заявил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш в интервью телеканалу LTV7.

«Я думаю, что правительство не намерено менять нашу политику. Наша страна открыта для всех национальностей и этнических групп. Но основой нашей страны останется использование нашего языка и развитие нашей культуры», — подчеркнул глава правительства.

Он также добавил, что ознакомился пока только «с главными выводами» резолюции Совета Европы (СЕ), которые назвал «в целом» позитивными.

Напомним, ранее, 3 марта, СЕ опубликовал резолюцию, в которой рекомендовал Латвии «обеспечить непрерывный доступ к преподаванию и обучению на языках национальных меньшинств по всей стране с расчётом на удовлетворение имеющегося спроса».

Кроме того, в документе содержится призыв к Риге пересмотреть требования к уровню владения госязыком при найме на работу.

«Ужесточающиеся требования по части владения латышским языком применяются практически ко всем профессиям и должностям, включённым в классификатор профессий. Столь широкое действие языковых требований снижает доступность многих должностей государственной службы для тех, для кого латышский язык не является родным, включая в особенности представителей национальных меньшинств», — заявили в Совете Европы.

В резолюции также подчёркивается, что случаи провокационных заявлений публичных персон не повлекли за собой «достаточных мер со стороны властей, из-за чего возникло ощущение безнаказанности и двойственного отношения». Это, в свою очередь, «негативно сказалось на межэтническом климате», считают авторы документа.

«Наличие ограничительных правил и других видов давления, продиктованных скорее определённой политической повесткой, нежели основанными на доказательствах решениями, особенно явно прослеживается в системе образования, СМИ, а также — в плане использования языков национальных меньшинств — во многих сферах общественной жизни», — полагают в СЕ.

Стоит отметить, что резолюция была опубликована после того, как русскоязычные семьи направили коллективные иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) об ущемлении своих прав из-за перехода с 2021 года средних школ нацменьшинств на обучение на латышском языке. Ранее такое решение приняло латвийское руководство в рамках так называемой образовательной реформы.

Европейский суд по правам человека

Reuters

© Vincent Kessler

«Именно сейчас в Европейский суд по правам человека поданы подготовленные нами иски от родителей школьников против реформы образования. А ЕСПЧ, как правило, принимает во внимание мнение комитета министров (Совета Европы. — RT), так что оно определённо позитивно скажется на рассмотрении наших дел», — говорится в сообщении депутата Рижской думы от партии «Русский союз Латвии» Александра Кузьмина, размещённом на странице этой политсилы в Facebook.

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«Русофобское пике»

Напомним, в конце февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Совет Европы не оставлять без должного внимания факты систематического нарушения прав русскоязычного населения в странах Балтии. Об этом говорится в его послании к генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич по случаю 25-летия вступления РФ в эту организацию.

По словам министра, отсутствие надлежащей реакции «на такие массовые и долгосрочные нарушения прав человека, как дискриминация русского и русскоязычного населения» в странах Балтии, «расшатывает авторитет Совета Европы».

Лавров также призвал СЕ вести свою работу без двойных стандартов и не становиться заложником блоковых подходов и мышления.

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«Опыт последних лет подсказывает, как важно не допускать превращения Парламентской ассамблеи в арену для сведения счётов... Добиваться, чтобы деятельность Европейского суда по правам человека была свободной от политических и идеологических пристрастий», — отметил он.

Ранее дипломат подчёркивал, что страны Балтии «стали самыми ярыми русофобами и тянут Евросоюз на русофобские позиции».

«По многим вопросам позиция Евросоюза, продиктованная солидарностью, определяется русофобским, агрессивным меньшинством», — отметил Лавров в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

При этом министр считает, что Брюссель не станет воздействовать на Балтийские республики для решения этих проблем.

«Они ничего не будут делать, пальцем не пошевелят, чтобы привести в чувство Прибалтику, которая на самом деле сорвалась в такое русофобское пике», — сказал Лавров.

По мнению главы МИД РФ, это «сознательная линия — не замечать гонений на русских, будь то СМИ или русскоязычное население».

Прежде Сергей Лавров отмечал, что для 40% населения Латвии русский язык является родным или часто используемым в повседневной жизни. Однако, несмотря на это, официальная Рига проявляет «полное неуважение к своим же собственным соотечественникам». При этом, как напомнил министр, граждане любой страны, включая Латвию, имеют право на альтернативные источники информации, что гарантировано в том числе многочисленными решениями ОБСЕ и Международным пактом о гражданских политических правах.

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

В конце прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что российская сторона наблюдает «систематические усилия латвийских властей по агрессивному вытеснению российских СМИ».

«Наберитесь мужества и скажите, что выдавливаете из медийного пространства Латвии русский язык и СМИ, которые вам не нравятся. Под любыми надуманными предлогами Рига ведёт настоящую атаку на всё, связанное с российским и русским», — подчеркнула она.

«Выгоднее поддержать Ригу»

Между тем аналитики считают, что из-за действий латвийских властей «Брюссель оказался в неудобном положении».

«В ЕС прекрасно понимают, что законодательство Латвии и практики этой страны не соответствуют базовому кодексу нормативных документов Евросоюза. Но Латвия — член сообщества, а Россия — нет. Брюсселю, естественно, выгоднее поддержать Ригу, а не Москву. А значит, нужно просто проигнорировать права русскоязычного населения», — рассуждает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

В беседе с RT он отметил, что ЕС «из политических соображений» не может в полной мере поддержать национальные меньшинства в Латвии.

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«Тогда встанет вопрос, что делать с Украиной, Молдавией, где также ущемляются права русскоговорящих. В таком случае вся ограничивающая Россию конструкция, которую выстраивают Страсбург и Брюссель, разрушится», — пояснил Межевич.

Он при этом считает, что ЕС и Совет Европы «всегда будут делать хорошую мину при плохой игре».

«А игра эта в целом антироссийская. Однако и полностью поддержать людоедское законодательство Латвии европейские институты, конечно, не могут», — сказал эксперт, отметив, что резолюции СЕ носят рекомендательный характер и Латвия не станет их выполнять.

Эту точку зрения разделяет и главный редактор портала Rubaltic.ru Сергей Рекеда. По его словам, Латвия открыто демонстрирует, что её мало волнуют рекомендации СЕ, которые «идут вразрез с политикой страны в отношении нацменьшинств».

«Когда Латвия с другими Балтийскими республиками вступала в ЕС, почему-то западные элиты и руководители международных организаций были убеждены, что это позволит им изменить отношение Прибалтики к нацменьшинствам, сделать его более цивилизованным и взвешенным. Однако мы видим, что интеграция в ЕС и НАТО, а также Совет Европы, напротив, снизила возможности западных структур повлиять на ситуацию в этих странах. Теперь руководство Латвии просто отмахивается от заявлений еврочиновников. Ничего менять Рига не собирается», — подчеркнул в разговоре с RT Рекеда.

Митинг против дискриминации русского языка в Риге

AFP

© Ilmars ZNOTINS

Он считает, что Латвия, наоборот, хочет ассимилировать русскоязычное меньшинство, которое всё ещё остаётся в республике, и «превратить его в «правоверных латышей», не говорящих по-русски».