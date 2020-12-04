Права не для всех: как власти Латвии усиливают давление на русскоязычных журналистов и СМИ

Власти Латвии своими действиями в отношении русскоязычных журналистов нарушили фундаментальные принципы свободы слова. Об этом заявили в посольстве России в Риге после того, как латвийские силовики провели серию задержаний и обысков у сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия. Сообщается, что им вменяют нарушение санкций Европейского союза. Эксперты отмечают, что власти Латвии позволяют себе подобные акции, так как положения о свободе слова или правах человека в стране не распространяются на русскоязычных журналистов.

Действия властей и силовых ведомств Латвии в отношении русскоязычных журналистов являются нарушением основных принципов свободы слова. Об этом заявили в посольстве России в республике. Накануне сотрудники Службы госбезопасности Латвии провели серию задержаний и обысков у журналистов Sputnik Латвия и портала Baltnews, сотрудничавших с агентством МИА «Россия сегодня».

«Борьба с инакомыслием, явное нарушение фундаментальных принципов свободы слова и выражения мнений, казалось бы, никак не сочетаются со статусом «просвещенного европейского государства». Как бы не так — в Латвии кампания по зажиму неугодных СМИ продолжает набирать обороты», — говорится в заявлении российской дипмиссии в Риге.

В посольстве рассказали, что местные спецслужбы задействовали в отношении журналистов «полный набор репрессивных мер»: задержания, допросы, обыски и уголовные обвинения.

«Судя по всему, в стремлении зачистить медийное пространство от альтернативных источников информации здесь готовы перейти все мыслимые пределы. Неужели и на этот раз не последует должной реакции со стороны партнеров Латвии по ЕС и профильных международных организаций?», — говорится в заявлении посольства.

Напомним, 3 декабря латвийские силовики задержали и провели обыски у ряда русскоязычных журналистов: Андрея Яковлева — в прошлом руководителя новостного портала Baltnews, журналистов Андрея Солопенко и Аллы Березовской, публициста и правозащитника Владимира Линдермана. Также были задержаны ещё два человека, имена которых не были опубликованы. В Sputnik Латвия уточнили, что все задержанные являлись сотрудниками русскоязычных СМИ или общественных организаций.

Агентство Sputnik

РИА Новости

© Игорь Руссак

Андрей Яковлев сообщил, что представители Службы госбезопасности Латвии провели у него дома и в офисе обыск, в ходе которого изъяли устройства и носители информации, после чего он был подвергнут многочасовому допросу.

«Пришлось заехать и в СГБ на первый допрос. Общение заняло полный рабочий день — восемь часов», — написал Яковлев в своём Facebook.

Он сообщил также, что является фигурантом уголовного дела о нарушении санкционного режима.

«Несколько месяцев назад мне пришла бумага из СГБ, где сообщалось о возбуждении уголовного процесса по статье 84 (1), связанной с нарушением латвийских и международных санкций. Нарушением санкций ЕС является, например, товарно-денежные отношения с российскими физическими и юридическими лицами, находящимися в санкционном списке. До четырёх лет лишения свободы, между прочим», — написал журналист.

В свою очередь, Алла Березовская сообщила, что обыск у неё дома продолжался несколько часов. Журналистка рассказала, что сотрудники СГБ Латвии прибыли к ней в позднее время и конфисковали все средства связи.

«Надеюсь, мрачные времена пройдут. И мы опять будем жить в демократичной, свободной и процветающей Латвии, где людей не тащат по беспределу в гестапо, где на деле, а не на словах, уважают права человека и его взгляды!», — написала Березовская в Facebook.

Имма Янсоне, адвокат Березовской и Солоненко, рассказала агентству Ruptly, что было возбуждено дело по статье 84 уголовного закона Латвии — нарушение санкций ЕС, ООН или других международных организаций.

Все участники дела дали подписку о неразглашении, поэтому подробности дела и что вменяется журналистам адвокат сообщить не смогла. Наказание по этой статье предусматривает наказание от денежного штрафа до четырёх лет лишения свободы. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде запрета на выезд из страны без разрешения следователя, добавила Имма Янсоне.

В МИД России задержание журналистов назвали «вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений». Российское ведомство особо отметило, что предлог для задержания журналистов является надуманным из-за персонального характера санкций против главы «России сегодня» Дмитрия Киселёва.

«Всё это является настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений», — подчеркнули в Москве.

Во внешнеполитическом ведомстве России отметили, что вопрос по данному инциденту будет поднят в ОБСЕ, и выразили надежду, что новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ не оставит происходящее без внимания и в ходе своей дальнейшей работы укажет Латвии на неприемлемость подобных нападок на СМИ, а также на необходимость выполнения международных обязательств в области обеспечения свободы слова.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв в беседе с RT назвал действия латвийских властей абсолютно неприемлемыми и противоправными.

«В очередной раз одна из Прибалтийских стран занимается откровенным нарушением свободы печати и свободы распространения информации. В очередной раз происходит давление на русскоговорящих журналистов. Абсолютно неприемлемые действия. Мы глубоко возмущены и, конечно, будем стараться помочь коллегам. Мы, конечно, сообщим эту информацию в Международную Федерацию Журналистов и другие правозащитные организации», — подчеркнул глава СЖР.

Дискриминация и давление

Стоит отметить, что в нынешнем году Латвия значительно усилила давление на русскоязычных журналистов и российские СМИ.

Так, по данным правозащитников, с 2019 года банки республики без объяснения причин стали блокировать и закрывать счета журналистов русскоязычных изданий, несмотря на то, что это является нарушением директивы Европарламента, согласно которой резидент страны — члена Евросоюза имеет право открыть в любом государстве ЕС счёт для основных платежей. Ему могут отказать только в том случае, если он занимается отмыванием денег, мошенничеством или финансированием терроризма.

РИА Новости

© Антон Денисов

В феврале Служба госбезопасности Латвии провела обыски в офисе компании «Балтийский медиаальянс», который транслировал на территории страны русскоязычные телеканалы. Впоследствии Служба госбезопасности Латвии сообщила, что обыски были проведены в рамках уголовного процесса о нарушении санкций ЕС.

В июне решением Национального совета Латвии по электронным СМИ была запрещена трансляция семи телевизионных каналов: RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV. В качестве причины также были указаны персональные санкции против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва. При этом пост главного редактора RT, отвечающего за работу телеканалов, занимает Маргарита Симоньян, на которую санкции ЕС не распространяются.

Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в беседе с RT подчеркнул, что региональные СМИ, работающие в Латвии много лет и получившие отдельную регистрацию, не имеют никакого отношения к персональным санкциям против Дмитрия Киселёва, поэтому предлог латвийских властей для своих действий в отношении журналистов является надуманным. Но, по словам эксперта, с точки зрения Латвии положения о свободе слова или правах человека не распространяются на русскоязычных журналистов.

«Права человека и все остальные права, в том числе и свобода слова, существуют только для людей, которых назначило условно Западное сообщество. С их точки зрения это не всеобъемлющий принцип, и все остальные такими правами обладать не должны», — отметил политолог.

В свою очередь, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок сказал в разговоре с RT, что в Прибалтике распространено представление о том, что Россия негативным образом воздействует на информационное поле стран региона.

«В западных странах и ЕС в целом есть определённый консенсус о том, что российское информационное влияние в целом негативное. Поэтому, если эти СМИ и журналисты будут жаловаться в общеевропейские инстанции, то вряд ли им это поможет», — считает политолог.

Русскоязычные журналисты не воспринимаются как граждане, которым нужно оказывать какую-либо помощь, считает Бышок.

«Сейчас существуют две проблемы: маленькая и большая. Маленькая относится непосредственно к Латвии и её сложностям в отношениях с Россией. А большая заключается в том, что эти маленькие страны встроены в общеевропейскую политическую и медийную системы, в ЕС, где не считают нужным защищать права журналистов, которые ассоциируются с Россией», — заключил эксперт.