Рижский баланс: как в Латвии убирают «русский вопрос» из политической повестки

Для достижения «политического баланса» в Латвии следует ликвидировать партию «Согласие», которая выступает против этнического разделения страны. Такое мнение выразил глава информагентства LETA Юрис Мендзиньш. По его словам, подобный шаг поможет снять «русский вопрос» с повестки дня. Как отмечают эксперты, такие предложения укладываются в политический курс нынешних латвийских властей. Аналитики напомнили, что руководство страны уже предприняло ряд шагов, направленных против русскоязычного населения. В частности, с 2019 года началась реализация реформы, согласно которой всё обучение в стране должно вестись на латышском языке.

Политическая среда в Латвии могла бы стать значительно лучше, если бы была ликвидирована партия «Согласие», заявил глава информагентства LETA Юрис Мендзиньш в эфире телеканала RigaTV24. По его словам, «русский вопрос» слишком часто фигурирует в политической повестке дня.

«Мы говорили об этом с политологом Филиппом Раевским. Он сказал, и я с ним согласен, что в Латвии есть одна большая проблема — это русская тематика. Если снять её с повестки дня, то, в принципе, получится нормальный политический баланс: правые и левые, либералы и консерваторы и так далее. Сейчас это невозможно, и я думаю, что лучшим решением этого могла бы стать ликвидация партии «Согласие», — приводит Sputnik Латвия слова Мендзиньша.

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При этом депутат сейма от «Согласия» Андрей Клементьев также принимал участие в эфире. Такая точка зрения вызвала у него недоумение, однако глава информагентства заявил, что подобный шаг пойдёт на пользу и представителям самой политической силы.

«Тогда вы могли бы успешно распределить своих депутатов по другим партиям, и было бы очень хорошее предложение», — считает Мендзиньш.

Напомним, социал-демократическая партия «Согласие» была создана в апреле 2010 года. Члены партии выступают за прекращение политики этнического разделения внутри страны, разжигания ненависти и поисков внутреннего врага. За «Согласие» традиционно голосуют русскоговорящие в Латвии.

Предложение Мендзиньша убрать таким образом «русский вопрос» из политической повестки — не первая инициатива подобного рода. В январе правое Национальное объединение «Всё — Латвии!» (политическая сила, входящая в Латвии в правящую коалицию) выступило с предложением запретить агитацию на всех языках, кроме латышского.

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов назвал проект таких поправок к закону очередной попыткой подорвать позиции партий, защищающих интересы русскоязычного населения, которое является крупнейшим национальным меньшинством республики.

«Местным националистам, видимо, недостаточно того, что более 200 тыс. неграждан с момента восстановления Латвией независимости лишены избирательного права, то есть фактически вычеркнуты из политической жизни страны уже около 30 лет. Теперь они намерены добиваться ограничения прав русскоязычных граждан Латвии в избирательной сфере. Это, на наш взгляд, ещё один шаг по пути дальнейшего отторжения русской общины в Латвии, её антагонизации и маргинализации с целью выдавливания русских из страны», — подчеркнул глава российской дипмиссии в интервью РИА Новости.

Лукьянов также отметил, что латвийская Конституция гарантирует право жителей республики на получение информации.

«А это значит, что у нацменьшинств есть неотъемлемое право получать на своём языке информацию от кандидатов в депутаты», — добавил дипломат.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов

РИА Новости

© Сергей Мелконов

«Вызывает неприятие»

Как отметил в беседе с RT президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, предложив ликвидировать «Согласие», глава информагентства LETA «выдал пропаганду на уровне Геббельса».

«Коллега» нашего латвийского информационного деятеля последовательно обосновывал исключение сначала одной, потом двух, трёх политических партий. Постепенно в Германии осталась одна политическая сила с фюрером во главе. И закончилось это всё фашизмом, в котором соотечественники нашего латышского информационного деятеля принимали активное участие на стороне фашистской Германии», — заявил эксперт.

Подобного мнения придерживается и директор Балтийского центра исторических и социально-политических исследований Виктор Гущин. По его словам, «главная проблема Латвии» заключается в том, что с 1991 года «государство де-факто развивается как недемократическое».

«За основу политического развития страны латвийские власти взяли идею восстановления довоенной этнократической Латвии, в которой жесточайшим образом подавляют права национальных меньшинств», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Главный редактор портала Rubaltic.ru Сергей Рекеда, в свою очередь, подчеркнул, что партии «Согласие» намеренно пытаются придать «русский характер», тогда как эта политическая сила позиционирует себя как внеэтническая.

«Это делается для того, чтобы снизить её популярность, влияние и подорвать внутреннюю стабильность. А ведь «Согласие» призывает к внутреннему консенсусу между русскими и латышами. Однако даже такая позиция сейчас и последнее десятилетие вызывает неприятие латышских политиков, по мнению которых Латвия может быть только латышской», — заявил Рекеда в беседе с RT.

Вид на Ригу с панорамной обзорной площадки

РИА Новости

© Игорь Зарембо

В русле госполитики

Как отмечают эксперты, призыв Мендзиньша ликвидировать «Согласие», а также предложение Национального блока запретить агитацию на языках нацменьшинств соответствуют той политике, которую проводят латвийские власти.

Так, в августе 2019 года правительство балтийской республики приняло закон, который предполагает перевод школ нацменьшинств на преподавание большинства предметов на латышском языке. На русском будут вестись лишь предметы «русский язык» и «русская литература», а также «дисциплины, связанные с культурой и историей».

К реализации реформы в Латвии приступили с текущего учебного года и завершат её к 1 сентября 2021-го. Россия осудила такое решение, отметив, что оно ущемляет права национальных меньшинств. Об этом заявили в представительстве России при ОБСЕ.

«Политика языкового давления на национальные меньшинства наносит вред их идентичности и противоречит международным обязательствам Риги», — говорится в сообщении постпредства в Twitter.

On 13 August, amended law was adopted in #Latvia to convert a multi-language education system into a Latvian one. The policy of pressing national minorities languages out of all spheres of life destroys their identity & contradicts international obligations & commitments of Riga pic.twitter.com/6cqQr8ia5b — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) August 14, 2019

Кроме того, мера латвийских властей вызвала волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которых около 40% от общей численности населения. Защитники русских школ провели несколько массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы.

Однако латвийские власти проигнорировали призывы русскоязычных граждан и ввели запрет на обучение на русском языке даже в частных вузах и колледжах с начала 2019 года.

Теперь эти учебные заведения, как и государственные, должны организовать преподавание только на латышском языке или на одном из других официальных языков ЕС, к которым русский не относится.

Николай Межевич напоминает, что языковой вопрос — лишь часть целенаправленной политики латвийских властей на «выдавливание» русскоговорящих из страны. Под прицел попадают также политики, правозащитники и журналисты.

В начале декабря прокуратура Рижского судебного округа предъявила обвинение в «публичном отрицании оккупации» члену правления Русского союза Латвии (РСЛ) Александру Филею. Уголовное дело в отношении политика и общественного деятеля было возбуждено из-за его поста в Facebook, в котором он, в частности, написал, что «лето 1940 года принесло многим тысячам людей долгожданное освобождение от непосильного латифундистского гнёта».

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Кроме того, в Латвии возбуждены уголовные дела против общественных деятелей Александра Гапоненко, Владимира Линдермана и ряда других. Этих людей преследуют в том числе из-за их усилий по противодействию фальсификации истории о Великой Отечественной войне.

Как отметил Гапоненко в стриме RT несколько дней назад, «в Латвии нет правового статуса у русских, они вообще не существуют в законодательстве».

«А когда вот такие, как я, говорят, что у нас свои права есть, они заявляют: «Это кремлёвские шпионы, их надо посадить», — рассказал правозащитник.

Кроме того, латвийские банки стали блокировать и закрывать счета журналистов, которые сотрудничают с российскими изданиями, что противоречит директиве Европейского парламента. Комментируя эту информацию, посол РФ в Латвии в ходе ежегодной отчётной пресс-конференции, посвящённой Дню дипломатического работника, заявил, что Москва будет требовать у Риги вернуться «к исполнению договорных норм, которые они подписали».

Однако, по мнению Евгения Лукьянова, «надежды на результат мало», поскольку в стране «работают двойные стандарты».

Как подчеркнул Сергей Рекеда, «нет никакой демократичности во всех этих действиях латвийских властей по дискриминации русскоговорящего населения».

«Русский сегмент в латвийском обществе слишком велик, чтобы его игнорировать, этого делать категорически нельзя. Однако именно этим латвийское руководство и занимается», — заявил эксперт.

Участники марша в Риге в защиту русских школ в Латвии

РИА Новости

© Сергей Мелконов

По словам Рекеды, политический курс латвийского руководства предполагает, что «всеми правами могут обладать только представители титульной нации — латыши».

«И в этих условиях Рига пытается недемократическими мерами сократить влияние русского населения, русской общины на жизнь республики и её развитие», — подчеркнул аналитик.

Николай Межевич, в свою очередь, отметил, что наличие русской общины в стране и людей, которые не считают тот путь, по которому движется современная Латвия, единственно возможным, «раздражает правящих политиков».

«И поэтому фашиствующие элементы в руководстве Латвии подают любую оппозиционную точку зрения под соусом «руки Москвы» или желания навредить Латвии», — подытожил эксперт.