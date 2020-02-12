Преследуемый в Латвии профессор Гапоненко считает, что его могут приговорить к 17 годам тюрьмы
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«Судя по тому, что я уже отсидел четыре месяца в предварительном заключении, вероятность (такого приговора. — RT) велика, поскольку за мной стоит человек 12 правозащитников, против них тоже возбуждены судебные процессы... Это такой вот испытательный процесс, после которого будет уголовная зачистка всего актива русского в Латвии», — сказал он.
Гапоненко отметил, что схожее отношение в Латвии ко всем активистам, которые защищают интересы русских.
«В Латвии нет правового статуса у русских, они вообще не существуют в законодательстве. А когда вот такие, как я, говорят, что у нас свои права есть, они говорят: «Это кремлёвские шпионы, их надо посадить», — рассказал он.
Гапоненко обвиняется по трём статьям Уголовного закона Латвии: возбуждение этнической розни, действия, направленные против конституционного строя, и государственная измена. По всем пунктам обвинений ему грозит до 17 лет тюремного заключения.
Как рассказывал профессор Sputnik Латвия, обвинение трактует его посты в Facebook как разжигание розни.
В частности, по его словам, в одной из этих публикаций он ругает американские танки, которые находятся в Латвии, другой пост касается маршей легионеров СС в Риге.