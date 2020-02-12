Преследуемый в Латвии профессор Гапоненко считает, что его могут приговорить к 17 годам тюрьмы

Правозащитник, профессор Александр Гапоненко, преследуемый в Латвии за противодействие фальсификации истории о Великой Отечественной войне, в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высоко оценил вероятность того, что его приговорят к 17 годам тюремного заключения.

«Судя по тому, что я уже отсидел четыре месяца в предварительном заключении, вероятность (такого приговора. — RT) велика, поскольку за мной стоит человек 12 правозащитников, против них тоже возбуждены судебные процессы... Это такой вот испытательный процесс, после которого будет уголовная зачистка всего актива русского в Латвии», — сказал он.

Гапоненко отметил, что схожее отношение в Латвии ко всем активистам, которые защищают интересы русских.

«В Латвии нет правового статуса у русских, они вообще не существуют в законодательстве. А когда вот такие, как я, говорят, что у нас свои права есть, они говорят: «Это кремлёвские шпионы, их надо посадить», — рассказал он.

Гапоненко обвиняется по трём статьям Уголовного закона Латвии: возбуждение этнической розни, действия, направленные против конституционного строя, и государственная измена. По всем пунктам обвинений ему грозит до 17 лет тюремного заключения.

Как рассказывал профессор Sputnik Латвия, обвинение трактует его посты в Facebook как разжигание розни.

В частности, по его словам, в одной из этих публикаций он ругает американские танки, которые находятся в Латвии, другой пост касается маршей легионеров СС в Риге.