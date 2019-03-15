МИД России заявил о полицейском произволе против русскоязычной общины в Литве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вновь вызывает серьёзную обеспокоенность усиление мер давления в отношении русскоязычных жителей Литвы «в условиях подогреваемой Вильнюсом антироссийской истерии».

«На этот раз ярлык «нелояльности» и «агента Кремля» пытаются наклеить на авторитетного общественного деятеля, председателя Ассоциации учителей русских школ Литвы, учителя истории Эллу Канайте», — заявила Захарова.

По её словам, в отношении учителя была организована травля и агрессивная кампания местных СМИ и литовских спецслужб.

«Остракизму под надуманными предлогами начинает подвергаться русскоязычная молодёжь. Так, методы репрессивного давления в форме «профилактических бесед» и обысков без каких-либо оснований были применены недавно в отношении одного из участников прошедшей в Вильнюсе конференции российских соотечественников Павла Жевжикова», — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что МИД России решительно осуждает нарастающий в Литве «настоящий полицейский произвол, развязанный в отношении русскоязычной общины в угоду внутриполитической конъюнктуре».

В июле 2018 года депутаты консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» предложили увеличить объём преподавания предметов на литовском языке в школах для национальных меньшинств. По их мнению, это поможет нейтрализовать якобы имеющееся влияние России на данную группу населения.

Также сообщалось, что в Латвии преподавание на русском языке в школах для нацменьшинств может стать полностью факультативным. С такой инициативой выступил Государственный центр содержания образования Латвии.

Подробнее — в материале RT.