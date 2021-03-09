Зеленский назвал проблему языка на Украине неактуальной

Проблема языка на Украине не является актуальной, и действия тех, кто поднимает её, нацелены на раскол общества, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом он сказал на форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм».

«В Конституции всё чётко было написано: один-единственный государственный язык — украинский. Все, кто поднимает вопрос национальности, вопрос языка, вопрос церкви, — это всё люди, которые хотят хайпануть временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

Одним из таких последствий, по его мнению, может стать раскол в украинском обществе.

«Я считаю, что вопрос языка сейчас не ко времени, считаю, что украинский язык полностью защищён… Если тот или иной закон не нравится депутатам (и не важно, из какой они партии), если они видят в этом вопросе несправедливость — это нормально говорить об этом, но должен быть общественный диалог», — подчеркнул лидер Украины.

Он добавил, что Украина должна создать комфортные условия для всех, в том числе и в языковом вопросе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание Совета Европы на дискриминацию русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии.

В середине января на Украине вступила в силу статья 30 так называемого закона о госязыке, по которой вся сфера услуг в стране должна будет перейти на украинский язык.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла закон об исключительном использовании украинского языка во множестве сфер, в том числе в органах власти, учебных заведениях и больницах.

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» пообещала добиваться отмены языковой дискриминации на Украине.