«Позиционная борьба»: каковы перспективы проведения судебной реформы на Украине

Украинский парламент поддержал законопроект о процедуре формирования и деятельности Высшей квалификационной комиссии судей. Реформирования судебной системы от Киева требует МВФ. Как отмечают источники RT в украинских политических кругах, Пётр Порошенко не смог перестроить судебную ветвь власти, сейчас эту задачу пытается решить Владимир Зеленский. Ранее президент пытался разогнать Конституционный суд страны, однако затем главе государства пришлось отказаться от этой идеи. На ход судебной реформы влияют многие политические и финансовые силы как внутри Украины, так и за её пределами, подчёркивают эксперты. По их мнению, вряд ли преобразования приведут к реальному обновлению украинского правосудия.

Верховная рада одобрила в первом чтении один из основных законопроектов для проведения судебной реформы на Украине. Речь идёт о проекте закона №3711-д, документ опубликован на сайте украинского парламента.

В законопроекте, поддержанном 227 депутатами из 450, говорится о процедуре формирования и порядке деятельности Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Законопроект «О внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей», устанавливает, что ВККС должна состоять из 16 членов, восемь из которых должны назначаться из числа судей или судей в отставке. Комиссия формируется Высшим советом правосудия на четырёхлетний срок по результатам конкурса.

Заседание Верховной рады

globallookpress.com

© Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency

Конкурс, в свою очередь, будет проводить комиссия по вопросам добродетели. Комиссия будет формироваться из трёх судей или судей в отставке, а также трёх кандидатов из числа международных экспертов, предложенных международными структурами, помогающими Украине бороться с коррупцией.

Кроме того, законопроектом предполагается установить максимальное количество судей Верховного суда на уровне не более 200.

«Продолжается позиционная борьба»

Накануне об обязательствах Киева по борьбе с коррупцией и проведению всеобъемлющей судебной реформы напомнил президент Европейского совета Шарль Мишель. Чиновник отметил, что украинские граждане заслуживают ответственной и независимой судебной системы.

По словам президента Европейского совета, судебная реформа необходима Украине, чтобы перезапустить главные органы судебной власти и установить новую прозрачную процедуру выборов судей в Высший совет правосудия.

Напомним, Высший совет правосудия заработал в 2017 году. Коллегиальный орган судейского самоуправления был призван обеспечивать независимость судебной ветви власти. Он был создан на основе действовавшего на Украине ранее Высшего совета юстиции.

Дмитрий Разумков

РИА Новости

О важности судебной реформы 1 марта заявил и председатель Верховной рады Дмитрий Разумков. Выступая на брифинге, он подчеркнул, что реформа необходима для повышения инвестиционной привлекательности Украины. Разумков пояснил, что сейчас иностранный и украинский бизнес боится инвестировать в украинскую экономику, потому что любой бизнес хочет быть уверен в своей защищённости.

Говоря о законопроекте №3711-д, председатель украинского парламента отметил, что документ не сможет урегулировать все вопросы, связанные с реформой.

«Однако с чего-то надо начинать», — добавил он.

В конце февраля с призывом реформировать судебную ветвь власти выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта институция является слишком коррумпированной и слишком шаткой», — заявил глава государства.

Ранее, в декабре 2020 года, политик анонсировал старт судебной реформы в 2021 году.

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«Сейчас мы воюем с некоторыми судьями Конституционного суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру на Украине. У них ничего не получится. Мы всё это переформатируем. И следующий большой шаг — это глобальная судебная реформа на Украине, которую мы начнём воплощать со следующего года», — сообщил он в беседе с The New York Times.

Ранее Европейская комиссия за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) призвала Верховную раду отменить некоторые решения Конституционного суда Украины, касающиеся антикоррупционных норм.

«Венецианская комиссия подтверждает, что решению Конституционного суда Украины №13-р/2020 недостаёт чётко определённых доводов, что оно не имеет под собой прочной международно-правовой основы и что оно, вероятно, сопровождалось серьёзным процессуальным недостатком — неразрешённостью вопроса о конфликте интересов некоторых судей», — говорилось в заключении европейской структуры.

Напомним, в сентябре 2020 года КС Украины признал неконституционными ряд полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), а также статью об уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновников.

Это решение суда возмутило Владимира Зеленского. Президент внёс в Раду законопроект о прекращении полномочий текущего состава КСУ. При этом, согласно украинским законам, Конституционный суд может самораспуститься решением двух третей своего состава.

В ответ на действия главы государства судья КС Игорь Слиденко заявил о попытках узурпации власти со стороны президента и предупредил о трагических последствиях такого сценария.

В январе 2021 года Зеленский отозвал из Рады законопроект о роспуске Конституционного суда.

Как отметил источник RT в партии «Голос», президент был вынужден отказаться от своей идеи, когда понял, что его требование по роспуску КС не будет выполнено.

Конституционный суд Украины

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«На самом деле роспуск создал бы новую проблему, поскольку процесс выбора новых судей мог бы затянуться на годы. А Зеленскому невыгодно создавать на Украине новый кризис, учитывая растущее недовольство населения и громкую критику оппонентов. Каждый шаг Зеленского рассматривают буквально под микроскопом не только сами украинцы, но и европейцы», — добавил собеседник RT.

По его мнению, если Зеленский совершит крупные ошибки сейчас, он потеряет шансы переизбраться на второй срок.

В свою очередь, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что уступка Зеленского связана с давлением на него олигархов.

«Можно сказать, что в этом случае олигархам удалось отстоять свои интересы», — отметил эксперт в комментарии RT.

По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, конфликт вокруг Конституционного суда не закончился.

«Сейчас продолжается позиционная борьба между политическими силами, которые практически не различаются идеологически и заботятся о личном обогащении», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Треугольник влияния

Попытки реформировать судебную ветвь Украины предпринимала ещё администрация Петра Порошенко. Однако эти усилия не увенчались успехом. Во время предвыборной кампании сторонники Зеленского активно критиковали те меры, которые были приняты при Порошенко, и обещали кардинальные перемены в случае победы своего кандидата.

Придя к власти, Владимир Зеленский предпринял ряд резких шагов для изменения судебной системы. В ноябре 2019 года политик подписал законопроект о сокращении числа судей Верховного суда вдвое — с 200 до 100 человек. Также документ предусматривал роспуск Высшей квалификационной комиссии судей и сокращение числа её членов с 16 до 12.

Владимир Зеленский

Reuters

© Sergey Dolzhenko

Эти шаги главы государства были встречены критикой. Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предупредил тогда, что реформа Зеленского направлена на ликвидацию Верховного суда страны.

Эксперты отмечают, что в законопроекте, который сейчас рассматривается Радой, закреплён другой вариант реформирования — Верховный суд будет насчитывать 200 судей, а ВККС — 16 человек.

«Вероятно, этот закон стал результатом некоего торга, который закончился не совсем так, как хотел Зеленский. Многие влиятельные силы на Украине хотят иметь в суде свою теневую «квоту», чтобы влиять на принятие решений», — считает Александр Дудчак.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Жарихин. По его словам, украинский лидер вынужден балансировать для соблюдения интересов своей партии, олигархов и Вашингтона.

«В этом треугольнике он каждый раз мучительно пытается найти равнодействующую силу, хотя в большинстве случаев ему приходится учитывать интересы американского посольства. Однако судебная реформа — не очень важный для США вопрос. Поэтому в этой ситуации наибольшую активность проявляют украинские олигархи. И они хотят иметь своих людей в Верховном суде», — добавил эксперт.

Как напомнил источник RT в офисе украинского президента, проведение судебной реформы является одним из главных требований МВФ и западных партнёров Украины.

«Они заинтересованы, чтобы суды на Украине работали честно и защищали европейский бизнес от взяток, претензий чиновников, рейдерских атак, которые повсеместно происходят в стране. Сделать суд независимым обещал ещё предыдущий президент Пётр Порошенко, но реализовывать реформу ему было невыгодно. Иначе он бы потерял рычаг давления на оппонентов, которых при необходимости можно было привлечь к ответственности. Владимир Зеленский находится уже в том положении, когда отказывать западным партнёрам нельзя», — пояснил источник.

При этом власти Украины пока что не имеют точного представления о том, какой именно должна быть обновлённая судебная система, считает Александр Дудчак.