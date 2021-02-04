СЕ наймёт специалистов для развития системы уголовного правосудия Украины

Совет Европы (СЕ) планирует нанять специалистов, которые помогут привести систему уголовного правосудия на Украине в соответствие с европейскими стандартами. Об этом говорится в описании тендера организации, с которым ознакомился RT.

Как уточняется в документе, Совет Европы перешёл ко второй фазе проекта «Система уголовного правосудия на Украине, соответствующая принципам прав человека».

«В рамках проекта будет задействована помощь масштабной сети консультантов со знаниями в области международных и европейских стандартов и различных европейских систем (консультанты по международным вопросам) и консультантов с опытом/знаниями о внутригосударственной системе (консультанты по внутренним вопросам)», — говорится в тексте.

К инициативе планируется привлечь до 65 специалистов. Им предстоит повысить эффективность работы украинской прокуратуры в соответствии со стандартами Совета Европы, подготовить юристов, вычитывать правовые документы и провести социологические исследования.

На эти цели будет выделено не более €130 тыс.

Как объяснили в Совете Европы, организация на протяжении последних лет «успешно помогала» Украине, в том числе в вопросах реформирования системы уголовного правосудия.

Однако, по мнению СЕ, Киеву всё ещё предстоит урегулировать ряд проблем, связанных, например, с расследованием случаев смерти, продолжительностью уголовного судопроизводства и независимостью органов прокуратуры.

В сентябре 2019 года сообщалось о старте проекта Совета Европы, направленного на изменение системы уголовного правосудия на Украине. На реализацию планировали выделить €1 млн.