СЕ намерен повысить прозрачность работы прокуратуры Украины

Совет Европы планирует улучшить взаимодействие украинской прокуратуры с общественностью, а также повысить прозрачность работы ведомства. Для этой цели СЕ наймёт до 40 специалистов. С соответствующим тендером ознакомился RT.

«Совет Европы ищет местных поставщиков для оказания консультационных услуг в целях укрепления потенциала Государственной прокуратуры Украины (ГПУ) в отношении коммуникации и прозрачности», — говорится в документе.



Тендер объявлен в рамках проекта СЕ «Система уголовного правосудия на Украине, соответствующая правозащитным нормам». Его цель заключается в обеспечении эффективного функционирования системы юстиции в республике в соответствии с европейскими стандартами.

При этом особый упор делается на «практическое осуществление реформ в сфере уголовного правосудия», подчёркивается в описании.

Общий бюджет проекта составляет €1 млн, а на услуги консультантов по данному контракту предполагается потратить до €55 тыс.

Исполнителям предстоит среди прочего разработать для прокуратуры Украины внутреннюю и внешнюю коммуникационные стратегии, провести тренинги и семинары о методах взаимодействия со СМИ. Сотрудников ГПУ также обучат подготовке статей и пресс-релизов.

Помимо этого, специалистам необходимо создать концепцию и пилотную модель зала приёма посетителей.

Как отметили в СЕ, проект должен способствовать открытости прокуратуры для общественности и установлению доверительных отношений внутри ведомства.

Ранее Совет Европы объявил о намерении развивать Тренинговый центр прокуроров на Украине. Так, планировалось организовать обучающие мероприятия на тему стратегического планирования и уголовно-процессуального законодательства.