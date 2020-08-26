СЕ выделит средства на поддержку Тренингового центра прокуроров Украины

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Ксения Калинкина
Совет Европы планирует заняться развитием Тренингового центра прокуроров (ТЦП) в рамках проекта «Соблюдение прав человека в системе уголовной юстиции Украины». Для этого СЕ объявил тендер на услуги квалифицированных специалистов. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.
СЕ выделит средства на поддержку Тренингового центра прокуроров Украины
  • Reuters

Как уточняется, проект состоит из двух компонентов, один из которых, помимо прочего, предполагает «оказание поддержки Тренинговому центру прокуроров, который стремится внедрять современные подходы к профессиональной подготовке прокуроров, а также повышать качество и обеспечивать эффективность такой подготовки».

В результате конкурсного отбора к реализации связанной с ТЦП инициативы будут привлечены до 40 специалистов.

В их задачи войдёт организация комплекса различных тренингов и других обучающих мероприятий, в том числе по следующим направлениям: стратегическое планирование, управление проектами, уголовно-процессуальное законодательство.

Сумма средств, выделяемая одному специалисту на реализацию поставленных СЕ задач, не должна превышать €55 тыс., следует из описания тендера.

Подать заявку на участие в конкурсе могут лица с высшим образованием в области юриспруденции, экономики или государственного управления, необходимым опытом работы, хорошим знанием принципов Европейской конвенции по правам человека и прецедентной практики Европейского суда по правам человека.

Ранее сообщалось о планах Агентства США по международному развитию продлить срок действия программы «Новое правосудие» по продвижению судебной реформы на Украине, а также выделить на неё дополнительные $4 млн.

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