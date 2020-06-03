СЕ ищет консультантов в сфере «демократического управления» на Украине
- AFP
«Центр передового опыта Совета Европы по вопросам надлежащего управления… объявляет набор местных специалистов для консультирования по вопросам демократического управления на Украине», — сообщается в тексте заявки.
Как отмечается в тендерной документации, эксперты будут работать в двух направлениях.
Первое предполагает проведение консультаций относительно реформы по децентрализации власти на Украине, а также по другим юридическим и политическим вопросам в области государственного управления, в том числе на местном уровне.
Второе направление предусматривает проведение работы по наращиванию потенциала госорганов в области «демократического управления».
Деятельность специалистов в рамках тем, предложенных СЕ, может включать подготовку докладов и презентаций, проведение опросов, участие в семинарах и конференциях.
«Общая сумма затрат в рамках настоящего тендера не должна превышать €450 тыс. для всего периода действия рамочного договора (до 31 декабря 2022 года. — RT)», — уточняется в тексте документа.
Подать заявку на участие в конкурсе могут граждане со степенью магистра по направлениям «Политология», «Юриспруденция», «Социология», «Государственное управление», обладающие необходимым опытом работы и свободно владеющие украинским языком.
Как отмечается в описании тендера, Совет Европы уже более десяти лет «оказывает Украине помощь в сфере демократического управления». Эти проекты преследуют общую цель — поддержать процесс децентрализации власти и создать устойчивую систему местного самоуправления.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».
На соответствующие инициативы Агентство США по международному развитию (USAID) намеревалось выделить $38 млн.