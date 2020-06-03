СЕ ищет консультантов в сфере «демократического управления» на Украине

Совет Европы намерен привлечь специалистов для проведения консультаций по вопросам «демократического управления» на Украине. Об этом говорится в тендере, с которым ознакомился RT.

«Центр передового опыта Совета Европы по вопросам надлежащего управления… объявляет набор местных специалистов для консультирования по вопросам демократического управления на Украине», — сообщается в тексте заявки.

Как отмечается в тендерной документации, эксперты будут работать в двух направлениях.

Первое предполагает проведение консультаций относительно реформы по децентрализации власти на Украине, а также по другим юридическим и политическим вопросам в области государственного управления, в том числе на местном уровне.

Второе направление предусматривает проведение работы по наращиванию потенциала госорганов в области «демократического управления».

Деятельность специалистов в рамках тем, предложенных СЕ, может включать подготовку докладов и презентаций, проведение опросов, участие в семинарах и конференциях.

«Общая сумма затрат в рамках настоящего тендера не должна превышать €450 тыс. для всего периода действия рамочного договора (до 31 декабря 2022 года. — RT)», — уточняется в тексте документа.

Подать заявку на участие в конкурсе могут граждане со степенью магистра по направлениям «Политология», «Юриспруденция», «Социология», «Государственное управление», обладающие необходимым опытом работы и свободно владеющие украинским языком.

Как отмечается в описании тендера, Совет Европы уже более десяти лет «оказывает Украине помощь в сфере демократического управления». Эти проекты преследуют общую цель — поддержать процесс децентрализации власти и создать устойчивую систему местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».

На соответствующие инициативы Агентство США по международному развитию (USAID) намеревалось выделить $38 млн.