СЕ планирует помочь в вовлечении населения Украины в работу с НПО и госорганами

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Ксения Калинкина
Совет Европы (СЕ) объявил тендер на консультационные услуги в рамках проекта «Поощрение участия граждан Украины в демократическом процессе принятия решений». С документом ознакомился RT.
СЕ планирует помочь в вовлечении населения Украины в работу с НПО и госорганами
  • Reuters

Целью рассматриваемого проекта, как следует из текста, является содействие в налаживании диалога между неправительственными организациями (НПО), гражданами и государственными органами в ходе принятия решений.

Кроме того, европейская инициатива предполагает укрепление потенциала НПО в области проведения реформ и содействие выработке «инновационных средств обеспечения гражданского участия».

Объявленный в рамках проекта СЕ тендер разделён на два направления.

«Первое: оказание консультаций по правовым и политическим вопросам, оценка законодательных актов, руководящих принципов и рекомендаций в области гражданского участия. Второе: наращивание потенциала и повышение квалификации представителей государственных органов и гражданского общества в области гражданского участия», — говорится в тексте.

Принять участие в конкурсе могут граждане с высшим образованием в области социологии, политологии, государственного управления, свободно владеющие английским или французским языком, а также имеющие необходимый опыт работы.

Ранее сообщалось, что Совет Европы объявил тендер на консультационные услуги, направленные на совершенствование работы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. 

Предполагалось, что соответствующий проект будет нацелен в том числе на содействие институциональному развитию ГБР для обеспечения эффективной борьбы с ненадлежащим обращением с гражданами страны. 

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