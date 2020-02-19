США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине

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RT
США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности». Агентство Соединённых Штатов по международному развитию (USAID) планирует выделить на соответствующие инициативы $38 млн.
США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине
  • Reuters

Как говорится в описании программы «Мероприятия по укреплению национального самосознания через молодёжь (UNITY)», проект должен помочь молодым украинцам определить общий набор ценностей и реализовать собственное видение страны.

«Цель данной деятельности — воспитание у молодёжи чувства ответственности за демократическое европейское будущее Украины посредством дальнейшего сплочения молодёжных лидеров вокруг ценностно-ориентированной идеи украинского национального самосознания, опирающейся на инновации, гражданскую активность и плюрализм», — говорится в документе, с которым ознакомился RT.

Уточняется, что программа направлена на молодых людей в возрасте от десяти до 35 лет.

Подробнее — в материале RT.

В январе стало известно, что Вашингтон намерен выделить ещё более $22 млн на проект по повышению «устойчивости украинской демократии» с помощью «новаторских коммуникационных инициатив».

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