СЕ ищет консультантов для помощи Украине в проведении реформ

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Ксения Калинкина
Совет Европы (СЕ) объявил тендер на консультационные услуги для оказания содействия Украине в проведении ряда реформ. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.
СЕ ищет консультантов для помощи Украине в проведении реформ
  • Reuters

Как уточняется, работа консультантов будет разделена на два направления. Первое касается «экспертной поддержки в сфере проведения конституционных и парламентских реформ в соответствии со стандартами Венецианской комиссии».

В документе отмечается, что 70% избранных в 2019 году депутатов Верховной рады Украины — «совершенно новые люди, не имеющие никакого опыта в сфере законотворчества и нуждающиеся в экспертной поддержке со стороны Совета Европы и Венецианской комиссии».

В связи с этим СЕ составил для потенциальных консультантов список тем для работы по данному направлению. В их число вошли: подготовка рекомендаций по разработке и принятию новых законопроектов, анализ поправок к Конституции Украины в соответствии с международными и европейскими принципами и стандартами, предотвращение нарушения принципов демократии в ходе парламентской деятельности.

Второе направление работы в рамках европейской инициативы касается «экспертной поддержки» в сфере реформирования избирательного законодательства в соответствии со стандартами Венецианской комиссии.  

В качестве тем для этого направления в СЕ предложили в том числе следующие: избирательные системы на выборах в парламент и местные органы власти, роль социальных сетей и интернета в избирательном процессе, стандарты Совета Европы (Венецианской комиссии) и законодательство Украины.

Подать заявку на участие в конкурсе могут лица с высшим образованием, соответствующим опытом работы, владеющие украинским и английским языками.

Ранее сообщалось о планах Совета Европы привлечь специалистов для проведения консультаций по вопросам «демократического управления» на Украине.

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