ЕК выделит до €12,5 млн на развитие гражданского общества на Украине
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«Глобальная цель данного конкурса проектов — стимулировать роль и возможности гражданского общества (включая организации, работающие в сфере культуры) для улучшения ситуации в области управления, прав человека и культурного развития на Украине», — уточняется в документе.
Работа лиц, прошедших конкурсный отбор, будет разделена на несколько направлений. Так, предполагаются продвижение на Украине модели устойчивого развития и «улучшенного природопользования» в рамках Европейского зелёного курса, повышение влияния и устойчивости независимых СМИ, проведение журналистских расследований, а также продвижение принципов реформы госуправления.
Подать заявку на участие в конкурсе могут некоммерческие организации и организации гражданского общества, учреждённые на Украине.
Ранее сообщалось о намерении Еврокомиссии выделить €3,5 млн на продвижение проектов ЕС в стране.
Совет Европы, в свою очередь, планировал оказать содействие в вовлечении населения Украины в работу с НПО и госорганами.