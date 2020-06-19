ЕК выделит до €12,5 млн на развитие гражданского общества на Украине

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Ксения Калинкина
Еврокомиссия (ЕК) планирует выделить до €12,5 млн на укрепление гражданского общества на Украине. Об этом говорится в описании тендера, с которым ознакомился RT.
ЕК выделит до €12,5 млн на развитие гражданского общества на Украине
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«Глобальная цель данного конкурса проектов — стимулировать роль и возможности гражданского общества (включая организации, работающие в сфере культуры) для улучшения ситуации в области управления, прав человека и культурного развития на Украине», — уточняется в документе.

Работа лиц, прошедших конкурсный отбор, будет разделена на несколько направлений. Так, предполагаются продвижение на Украине модели устойчивого развития и «улучшенного природопользования» в рамках Европейского зелёного курса, повышение влияния и устойчивости независимых СМИ, проведение журналистских расследований, а также продвижение принципов реформы госуправления.

Подать заявку на участие в конкурсе могут некоммерческие организации и организации гражданского общества, учреждённые на Украине.

Ранее сообщалось о намерении Еврокомиссии выделить €3,5 млн на продвижение проектов ЕС в стране.

Совет Европы, в свою очередь, планировал оказать содействие в вовлечении населения Украины в работу с НПО и госорганами.

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