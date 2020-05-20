Украина в ближайшие недели получит €500 млн макрофинансовой помощи

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились о получении Киевом €500 млн макрофинансовой помощи.

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Об этом сообщил офис главы Украины. «Достигнута договорённость, что в течение следующих недель Украине будет перечислен второй транш предыдущей, четвёртой программы макрофинансовой помощи объёмом €500 млн», — говорится в заявлении. Уточняется, что также Зеленский поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за решение Еврокомиссии начать очередную программу макрофинансовой помощи Украине объёмом €1,2 млрд. Ранее кабинет министров Украины одобрил проект меморандума с Международным валютным фондом.