ЕК профинансирует развитие гражданского общества в странах «Восточного партнёрства»

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Ксения Калинкина
Еврокомиссия намерена выделить €3,7 млн на проект, предполагающий усиление роли гражданского общества в «проведении демократических преобразований» в странах — участницах программы ЕС «Восточное партнёрство».
ЕК профинансирует развитие гражданского общества в странах «Восточного партнёрства»
  • Reuters

Об этом говорится в тексте предварительного уведомления к контракту, с которым ознакомился RT.

«Проект региональной технической помощи будет способствовать усилению и продвижению роли гражданского общества в проведении реформ и демократических преобразований в странах «Восточного партнёрства», — уточняется в документе.

При этом отмечается, что рассматриваемая европейская инициатива предполагает реализацию ряда направлений деятельности.

В частности, предусматривается реализация стипендиальных программ и проведение исследований, а также организация хакатонов и мероприятий по электронному обучению.

Программа «Восточное партнёрство» была запущена Евросоюзом для развития более тесного сотрудничества между ЕС и странами бывшего СССР (Украина, Грузия, Молдавия, Армения, Белоруссия и Азербайджан).

Ранее сообщалось о планах Агентства США по международному развитию (USAID) выделить до $5 млн на развитие институтов гражданского общества в частично признанной республике Косово.

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