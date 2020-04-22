ЕС выделит более €7 млн для поддержки сельского хозяйства на Украине

Еврокомиссия ищет подрядчиков для реализации проекта по поддержке текущей политики и институциональных реформ Киева в секторе развития сельского хозяйства и сельских территорий. На эти цели ЕК выделит €7,2 млн. С текстом тендера ознакомился RT.

Уточняется, что реформы основаны на одобренном плане стратегических действий и соглашении об ассоциации между ЕС и правительством Украины.

«Данный проект внесёт заметный вклад в усиление конкурентоспособности и более комплексное развитие сельского хозяйства, основанного на принципах охраны окружающей среды, а также способствующего повышению доходов сельского населения и замедлению его оттока в города», — говорится в документе.

В рамках проекта ЕС окажет правительству Украины поддержку в разработке методов анализа и мониторинга реализуемых мер, а также посодействует дальнейшему сближению украинского законодательства с европейским.

«На децентрализованном уровне проект поможет областям и объединённым территориальным общинам (ОТО) в фактической и эффективной реализации национальной стратегии/политики/институциональных реформ, связанных с развитием сельского хозяйства и сельских территорий, посредством наращивания потенциала, технической помощи, обучения, информационной и консультационной поддержки», — указывают в ЕК.

Планируется, что реализация проекта начнётся в декабре.

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