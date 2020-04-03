На Украине запретили экспортировать гречку на внешние рынки

Украинское правительство на внеочередном заседании одобрило постановление, которым до 1 июля запрещается экспортировать гречку.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу украинского Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

«Постановлением вводится временный — до 1 июля 2020 года — режим лицензирования и квотирования экспорта гречихи и зерна гречихи лущёного (без плодовой оболочки). В частности, установлен нулевой объём квоты для указанных товаров», — говорится в заявлении.

Уточняется, что запрет на экспорт гречки — это временная мера, которая необходима для защиты внутреннего рынка.

Ранее в Белоруссии временно приостановили экспорт гречки, лука и чеснока.