На Украине запретили экспортировать гречку на внешние рынки

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Украинское правительство на внеочередном заседании одобрило постановление, которым до 1 июля запрещается экспортировать гречку.
На Украине запретили экспортировать гречку на внешние рынки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу украинского Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

«Постановлением вводится временный — до 1 июля 2020 года — режим лицензирования и квотирования экспорта гречихи и зерна гречихи лущёного (без плодовой оболочки). В частности, установлен нулевой объём квоты для указанных товаров», — говорится в заявлении.

Уточняется, что запрет на экспорт гречки — это временная мера, которая необходима для защиты внутреннего рынка.

Ранее в Белоруссии временно приостановили экспорт гречки, лука и чеснока.

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