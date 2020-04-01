В Белоруссии приостановили экспорт гречки и чеснока

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В Белоруссии временно приостановлен экспорт гречки, лука и чеснока. Об этом следует из постановления правительства.

«Устанавливается временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь гречихи, гречневой крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока вне зависимости от страны их происхождения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правовой информации Белоруссии.

Ограничения действуют и при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Уточняется, что запрет вводится сроком на три месяца.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусам не нужно скупать продукты в магазинах, и отметил, что при нехватке гречки у них будет картофель.

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