Лукашенко призвал не забывать о картошке при исчезновении гречки

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусам не нужно скупать продукты в магазинах, и отметил, что при нехватке гречки у них будет картофель.
Лукашенко призвал не забывать о картошке при исчезновении гречки
  • РИА Новости

«Нет никаких больших проблем. Не будет гречки — будем пшённую кашу есть… Не забывайте, что у нас картошка есть. Так что мы с голоду не умрём», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он отметил, что продуктов питания в стране хватит.

«Не волнуйтесь. Когда повысился спрос, я сказал: «А чего волнуетесь? Молоко, мясо — не надо никуда возить, в Россию пробиваться», Китай на какое-то время закрылся. На прилавки, пускай люди едят», — добавил президент.

Ранее Лукашенко призвал частный бизнес не увольнять людей в связи со сложной социальной обстановкой на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

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