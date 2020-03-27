Лукашенко призвал бизнес не выкидывать людей на улицу
- РИА Новости
«Передайте частникам, чтобы все услышали: если только хоть одна компания, мелкая или большая, выкинет на улицу людей (в государственных это невозможно, потому что мы это контролируем), она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси», — приводит БЕЛТА его слова.
Он отметил, что в трудное время людей надо поддерживать и сохранять рабочие места.
«Пускай у себя в карманах, сейфах пороются, поддержат свою компанию и людей, которые на них работали и зарабатывали эти деньги», — отметил он.
По его словам, пока ситуация не является проблемной в Белоруссии, но негативные тенденции уже намечаются.
Также Лукашенко рассказал, что ему понравились заявления американского лидера Дональда Трампа о необходимости Соединённым Штатам вернуться к работе, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.