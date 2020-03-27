Лукашенко рассказал о понравившемся заявлении Трампа про коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ему понравились заявления американского лидера Дональда Трампа о необходимости Соединённым Штатам вернуться к работе, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко назвал недальновидным решение США ввести режим чрезвычайного положения в стране.

«Но Трамп как человек, когда-то занимавшийся бизнесом, быстро сориентировался, последние его заявления мне очень понравились. Он сказал так: «Если мы немедленно не вернёмся на предприятия и не начнём работать, то от безработицы умрёт значительно больше американцев, чем от коронавируса», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что принял правильное решение, не став закрывать предприятия и вводить карантин в республике в связи с эпидемией.

«Мы этим психозом сегодня остановили экономику практически всего мира. Даже Российская Федерация, которая похожа на нас, начала сворачивать свои производства», — отметил Лукашенко.

Ранее Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

Власти США заявили о намерении выделить около $6 трлн помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Министерство труда США заявило, что число поданных заявок на пособия по безработице в Соединённых Штатах побило рекорд 1982 года.