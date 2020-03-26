В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года

Министерство труда США заявило, что число поданных заявок на пособия по безработице в Соединённых Штатах побило рекорд 1982 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского ведомства.

«За неделю, завершившуюся 21 марта, показатель первоначальных заявок с учётом сезонных колебаний составил 3,283 млн», — отмечается в документе.

Как указывает агентство, это более чем в четыре раза выше предыдущего рекордного показателя 1982 года — 695 тыс. заявок.

Ранее власти США заявили о намерении выделить около $6 трлн помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике.