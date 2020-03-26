В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского ведомства.
«За неделю, завершившуюся 21 марта, показатель первоначальных заявок с учётом сезонных колебаний составил 3,283 млн», — отмечается в документе.
Как указывает агентство, это более чем в четыре раза выше предыдущего рекордного показателя 1982 года — 695 тыс. заявок.
Ранее власти США заявили о намерении выделить около $6 трлн помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике.