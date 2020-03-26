Глава ФРС допустил возможность рецессии в экономике США
- Reuters
Об этом он сказал в интервью NBC.
«Мы можем столкнуться с рецессией», — сказал глава ФРС.
По словам Пауэлла, мир столкнулся с «уникальной ситуацией».
В то же время глава ФРС выразил надежду на то, что экономическая активность в США восстановится.
«Чем быстрее мы возьмём вирус под контроль, тем охотнее люди откроют свой бизнес и вернутся к работе», — отметил он.
Ранее власти США заявили о намерении выделить около $6 трлн помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике.