Глава ФРС допустил возможность рецессии в экономике США

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил возможность рецессии в американской экономике из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он сказал в интервью NBC.

«Мы можем столкнуться с рецессией», — сказал глава ФРС.

По словам Пауэлла, мир столкнулся с «уникальной ситуацией».

В то же время глава ФРС выразил надежду на то, что экономическая активность в США восстановится.

«Чем быстрее мы возьмём вирус под контроль, тем охотнее люди откроют свой бизнес и вернутся к работе», — отметил он.

Ранее власти США заявили о намерении выделить около $6 трлн помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике.